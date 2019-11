Colombia entrega a Guatemala un buque que costó casi USD 12 millones 

LEA TAMBIÉN

Colombia entregó este martes 12 de noviembre de 2019 al Gobierno de Guatemala un buque logístico y cabotaje (BAL-C) valorado en casi USD 12 millones que tiene como propósito combatir el narcotráfico y el crimen trasnacional.

Durante la entrega, celebrada en el muelle del comando naval del Pacífico de Guatemala y engalanada con once salvas de fusilería, participó el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, quien se mostró "honrado" por este hecho y celebró que con este buque se estrecha la relación con Colombia.



El mandatario, acompañado de su esposa Patricia Marroquín de Morales, volvió a hacer hincapié en la necesidad de fortalecer el Ejército de Guatemala y repitió, como lo hizo en tantas otras ocasiones, que los marines perseguían a los "malos ciudadanos" con lanchas sin autonomía preguntándose "cómo iban a regresar".



"Gracias a la buena formación, a la profesionalización, al valor, al coraje, no hemos tenido una sola pérdida de vidas en el mar a pesar de las limitaciones", proclamó, y aseguró que en su administración se han decomisado casi 60 000 kilos de cocaína "con gente que tiene un corazón con la patria".



Con estas acciones, prosiguió, han impedido que la droga pase a México, a Estados Unidos, a Canadá y a Europa solo apoyados por embarcaciones que tienen "cincuenta años de vida" y "con escasos recursos": "Se perseguían aviones con camiones, aunque les duelan".

Señor Presidente de la República acompañado del Ministro de la Defensa Nacional, hizo entrega del Buque BL-1601 al Ejército de Guatemala que contribuirá en el desarrolló de Operaciones de Combate al narcotráfico y capacidades de Apoyo Logístico en Operaciones de Ayuda Humanitaria pic.twitter.com/0eJgVXjiHy — Ministro de la Defensa Nacional Oficial (@Min_Def_GT) November 12, 2019



Y aún así, añadió Morales, "mi ejército y mi policía" lograba capturar a esas personas, pero aseguró que solo es un buque y que aún hoy en día el Ministerio de Defensa de Guatemala no tiene los recursos suficientes para hacer frente a las amenazas.



El presidente, que volvió a defender el equipamiento del Ejército, pidió a las futuras autoridades "no perder la visión" y avanzar en este buen camino porque es responsabilidad "del que da la misión, dar los recursos" y aseguró que el de Guatemala es "el mejor Ejército del mundo".



“Este buque será una insignia de la nueva era del Ejército y la Marina de Guatemala, convirtiéndose en un referente para la defensa nacional del Estado", proclamó, y reiteró que no se puede depender siempre de la ayuda y la cooperación de los países amigos.



El Gobierno de Guatemala adquirió esta embarcación "de apoyo logístico y ayuda humanitaria", en base a un Convenio Específico de Cooperación Técnico Militar firmado entre ambos gobiernos en el año 2005 y fue creada por la empresa estatal colombiana Corporación de Ciencias y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial, el séptimo que construye.



La adquisición del buque BL-1601 Quetzal obedece al "Plan de Recuperación de Capacidades de Defensa Nacional" y fue realizada con la asignación presupuestaria de este año para desarrollar "operaciones de ayuda humanitaria, soporte a las operaciones de evacuación ante desastres naturales" así como "velar por la soberanía nacional" para "combatir amenazas trasnacionales" en el Pacífico.

Esta no es la única adquisición que Guatemala ha realizado a Colombia este año. El pasado mes de septiembre se confirmaba la compra de 8.000 fusiles tipo GAIL a la Industria Militar Colombiana por unos 10,3 millones de dólares para fortalecer las funciones y capacidades del Ministerio de la Defensa guatemalteco.