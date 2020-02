Colombia dice que sí reconoce conflicto armado tras suspensión de red mundial de derechos humanos

LEA TAMBIÉN

El gubernamental Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia (CNMH) informó este martes 4 de febrero de 2020 que solicitó a la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia reconsiderar su suspensión de esa red, al ratificar su reconocimiento del conflicto armado en el país y el compromiso con las víctimas.

En una carta fechada el lunes y dirigida al titular del CNMH, Darío Acevedo, la directora ejecutiva de la red mundial más importante de memoria histórica, Elizabeth Silkes, informó que el centro colombiano fue suspendido por no suscribir los principios relacionados con el reconocimiento del conflicto armado interno y los derechos de las víctimas.



"Hay un compromiso con las víctimas y un reconocimiento del conflicto armado, que es una respuesta a las preocupaciones que nos expresaron en esa carta", respondió hoy Acevedo en un comunicado.



El CNMH es una institución nacional que busca reunir y recuperar todo el material documental, testimonios orales y por cualquier otro medio relacionados con las violaciones ocurridas durante el conflicto armado.

En esa línea, el CNMH subrayó hoy que el director de la entidad "no ha dejado de reconocer en diversos escenarios la existencia de un conflicto armado en Colombia y el compromiso de la entidad con las víctimas de estos hechos de violencia".



Acevedo mencionó como ejemplo "el trabajo que viene realizando la entidad que dirige con víctimas de la violencia en la región de Los Montes de María, familiares de los diputados del Valle de Cauca asesinados por la guerrilla de las FARC, del secuestro en la iglesia La María y la masacre de Bojayá, entre otros hechos propios del conflicto".



La coalición explicó en su misiva del lunes que la suspensión, que se extiende también a la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (Reslac), se debe a que el funcionario colombiano no dio respuesta a un pedido sobre criterios de trabajo, en los que están alineados los 275 miembros de 65 países que hacen parte de este grupo.

"Consideramos que cuatro meses son un tiempo prudente para esperar una respuesta de su parte, por lo cual vemos que con no responder nos da a entender que no está dispuesto a suscribir los principios de nuestra comunidad internacional y nos vemos obligados por lo tanto a no renovar la membresía del CNMH", señaló la coalición.



Inicialmente la red le pidió en septiembre de 2019 al director del CNMH que para renovar la membresía manifestara expresamente su adhesión a la declaración de principios que suscriben todos sus miembros.



La red también le había pedido que suscribiera ciertos criterios de trabajo como que se reconociera el conflicto armado en Colombia y buscara garantizar el derecho a la verdad para de las víctimas.



Igualmente, reconocer que las víctimas sean el centro de todas las acciones y garantizar su participación en los procesos de consulta, toma de decisiones y ejecución de las medidas de reparación simbólica.



El CNMH, cuyo director ha sido cuestionado por polémicas declaraciones, admitió hoy que hubo una "falla", pues el octubre pasado respondió un requerimiento de la Red Colombiana de Lugares de Memoria, con lo que supuso "haber contestado también cuestionamientos de coalición internacional".



"La falla estuvo en no haberla hecho llegar directamente a la organización internacional", señaló el director del CNMH, quien agregó que por ello se solicitó reconsiderar la suspensión.



La dirección de Acevedo en el Centro Nacional de Memoria Histórica ha estado salpicada por polémicos pronunciamientos en contra de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un órgano que hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, creado por el acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y la desmovilizada guerrilla de las FARC.



El historiador también fue cuestionado porque en una ocasión dijo a periodistas que el conflicto armado en Colombia no se podía convertir en "una verdad oficial".