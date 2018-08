Colombia califica de absurda la acusación de Nicolás Maduro sobre implicación de Santos en atentado

LEA TAMBIÉN

El gobierno de Colombia rechazó y calificó de “absurdos” los señalamientos del presidente venezolano, Nicolás Maduro, sobre la supuesta implicación del mandatario Juan Manuel Santos en un alegado atentado en su contra ocurrido el sábado 4 de agosto del 2018 en Caracas.

“Resultan absurdos y carecen de todo fundamento los señalamientos de que el mandatario colombiano sería el responsable del supuesto atentado en contra del Presidente Venezolano”, indicó la cancillería en un comunicado, en el que rechazó “enfáticamente” las acusaciones.



“Ya es costumbre que el mandatario venezolano culpe permanentemente a Colombia de cualquier tipo de situación. Exigimos respeto por el Presidente Juan Manuel Santos, por el Gobierno y por el pueblo Colombiano”, agregó.



Más temprano, una alta fuente de la presidencia colombiana aseguró a periodistas que no tenía “base” la acusación de Maduro contra Santos con el alegado ataque en su contra, del que salió ileso aunque siete miembros de la Guardia Nacional resultaron heridos.



“El presidente está dedicado al bautizo de su nieta Celeste y no a tumbar gobiernos extranjeros”, afirmó la fuente, que pidió el anonimato.



Maduro aseguró que el atentado con explosivos del sábado mientras encabezaba una ceremonia militar en el centro de Caracas buscaba matarlo.



“No tengo duda que el nombre de Juan Manuel Santos está tras este atentado”, dijo Maduro en una alocución transmitida en cadena de radio y televisión.



Santos, que dejará el poder el martes en manos del derechista y opositor Iván Duque, lidera la presión internacional contra el gobierno de Maduro, a quien califica de dictador.



En una entrevista con la AFP el lunes en Bogotá, el mandatario aseguró que veía “cerca” la caída del “régimen” chavista por la alta inflación, que el Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula en un millón por ciento para este año.



El mandatario saliente consideró que lo mejor que podría pasarles a Venezuela y a Colombia, que comparten una frontera de 2 200 kilómetros, es que Maduro caiga, ojalá de “forma pacífica”.



Aunque aseguró que esto aún no ha sucedido porque el gobierno venezolano ejerce una “represión cada vez más efectiva”, que incluso ha disuadido nuevas protestas masivas.



A lo largo de su mandato de ocho años, Santos pasó de recomponer a prácticamente congelar las relaciones con el gobierno de Maduro, garante del pacto de paz con la ya disuelta guerrilla FARC y de las negociaciones en curso con los rebeldes guevaristas del ELN.



El mandatario colombiano fue endureciendo su posición frente a Maduro tras la convocatoria e instalación, en agosto de 2017, de una Asamblea Nacional Constituyente controlada por el chavismo. Pero dijo a AFP que nunca hubo riesgo de una confrontación militar. Además, se ha abstenido de nombrar embajador en Caracas.



A raíz de la severa crisis económica que golpea a Venezuela, Colombia ha recibido una ola migratoria sin precedentes: más de un millón de venezolanos han ingresado en los últimos 16 meses y la mayoría pretende quedarse, según balances oficiales.