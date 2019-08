Un colegio de Guayaquil suspendió clases por cinco casos de AH1N1

LEA TAMBIÉN

Cinco casos de influenza tipo AH1N1 se registraron la semana anterior entre alumnos de tercero de bachillerato de un colegio particular del oeste de Guayaquil. La institución informó que por prevención suspendieron las clases en el aula donde los estudiantes reportaron síntomas del virus.

Tanto los representantes de los alumnos, como docentes y otros colaboradores que estuvieron en contacto con los adolescentes, fueron sometidos a análisis de laboratorio para descartar que hayan adquirido la enfermedad.



“Hasta el momento no se han reportado nuevos casos en otros niveles y ningún docente o colaborador ha sido contagiado por el virus”, informó el centro educativo.



La situación fue notificada al Ministerio de Salud Pública (MSP), que acudió al plantel para implementar mecanismos de monitoreo. Además, todas las áreas de tercero de bachillerato pasaron por un proceso de desinfección, según indicó el colegio a través de un comunicado.



Entre noviembre de 2018 y mayo de 2019, la Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica del MSP confirmó 24 casos de influenza tipo AH1N1. Desde entonces no hay datos actualizados.



El pasado 19 de agosto, un marino en servicio pasivo falleció en el Hospital Naval Guayaquil por complicaciones causadas por este virus. El hombre de 64 años presentó una falla multiorgánica, debido a que padecía otras enfermedades renales y pulmonares, según confirmaron las autoridades de Salud.



Tres días después se reportó el brote en el colegio, pero la entidad aclara que los estudiantes están evolucionando favorablemente. “Podemos informar que se encuentran estables y recuperándose en sus hogares. Ninguno ha sido hospitalizado, ni ha presentado complicaciones (…). Ninguno de los estudiantes afectados está relacionado directa o indirectamente con el caso en el Hospital Naval”.



La semana anterior, las autoridades de Salud recalcaron que la influenza AH1N1 es una enfermedad endémica. Desde 2009, cuando se registró el primer caso en el país tras la pandemia mundial, suele circular en dos picos marcados a lo largo del año, particularmente en las épocas más frías. Además recalcaron que no hay un aumento de casos en Ecuador.