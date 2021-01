En el Colegio Militar Eloy Alfaro de Quito también se reconstruyeron los hechos del 30-S

La tarde este vienes 15 de enero del 2021, peritos, agentes investigadores y personal de la Fiscalía llegaron a las instalaciones del Colegio Militar Eloy Alfaro. Allí se realizó una reconstrucción de hechos como parte de la investigación por la muerte del policía Froilán Jiménez y de los soldados Jacinto Cortez y Darwin Panchi, durante la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010.

La diligencia se realizó en esa institución educativa pues durante el 30-S fue base de operaciones de los soldados que se trasladaron de Latacunga a Quito para sacar de Hospital de la Policía al entonces presidente Rafael Correa, mientras se producía una revuelta policial.



La fiscal de este caso, Claudia Romero, indicó que en el Colegio Eloy Alfaro se recreó el arribo del alto mando de las Fuerzas Armadas (FF.AA).

Personal de criminalista llegó al Colegio Eloy Alfaro este 15 de enero del 2021. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO



Esta diligencia se realizó a una semana de que la fase de investigación pública culmine. En este caso hay nueve personas procesadas por el presunto delito de asesinato, entre ellos, cinco oficiales en servicio pasivo del Ejército y cuatro militares más.



Esta acción judicial se realiza 10 años y 4 meses después de que se hayan perpetrado las muertes de los tres uniformados.



Al finalizar la diligencia, la fiscal Romero indicó que el trabajo de investigación en este proceso judicial se ha visto ‘limitado’.



“Cuando existe la apertura para la investigación se puede trabajar y llegar a la verdad de los hechos más rápidamente, pero el trabajo se limita cuando existe mucha información clasificada”, indicó la funcionaria.

Personal de la Fiscalía en el Colegio Eloy Alfaro en la reconstrucción de los hechos del 30-S, este 15 de enero del 2021. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO



Al preguntarle a la fiscal si hubo obstáculos por parte de Fuerzas Armadas para esclarecer los hechos, la funcionaria respondió que: “existe información reservada que hasta ahora no se ha desclasificado. Mientras no se tenga el nombre completo de las personas que participaron del operativo 30-S no se puede trabajar adecuadamente. Es por eso que la investigación ha tomado tanto tiempo”.



La fiscal Romero indicó también que mañana (16 de enero del 2021) a las 12:00 se realizará otra reconstrucción de hechos en el Colegio Militar Eloy Alfaro, en Quito. Allí se recreará como el alto mando militar dio disposiciones a los soldados durante el 30-S.



Luego, a las 16:00 se recreará la revuelta policial del 30-S, en los exteriores del Regimiento Quito 1, ubicado en la avenida Mariana de Jesús, en el norte de Quito. También se realizará una reconstrucción con personal del Grupo de Intervención y Rescate de la Policía y el Grupo de Operaciones Especiales.