Colegiales dicen no a la violencia con spots publicitarios

Nueve colegios de Quito participaron en el primer intercolegial de spots en contra de la violencia de género. Esto en el marco del Día Internacional de la No Violencia a la Mujer, que se conmemora este domingo 25 de noviembre del 2018.

El evento de premiación se realizó este viernes 23 de noviembre del 2018. La iniciativa surgió del Colegio Shakespeare School, en donde desde hace cuatro años se desarrollan actividades para prevenir la violencia. Esta vez buscaron sumar a más planteles, según señaló Humberto Herrera, director de Proyectos.



Los colegios Sebastián de Benalcázar, Americano y Liceo Campoverde recibieron el primero, segundo y tercer premios, respectivamente.



Mostrar que la violencia hacia la mujer ocurre desde la casa y que hay costumbres que se deben cambiar fue el mensaje del video ganador. Lilieth Zambrano, del Municipal Benalcázar, dijo que consideraron que es importante iniciar transformaciones desde el hogar, para evitar que los comportamientos machistas transciendan a otros espacios.



Agustín Muñoz es estudiante del Colegio Liceo Campoverde, junto a nueve compañeros elaboraron un video enfocándose en lo que realmente hace feliz a las personas. Por ejemplo caminar segura por la calle, que la respeten y no la señalen por cómo se ve o piensa, que nadie le obligue a hacer cosas que no quiere, etc.



Los chicos recibieron talleres sobre prevención de violencia además de publicidad y producción todo el mes de octubre para elaborar los videos.



El concurso de este viernes fue como un plan piloto. Herrera indicó que para ello se invitó a los colegios de Quito y finalmente ocho se sumaron. El certamen es el punto de partida para generar una red de colegios, para trabajar en la prevención de la violencia no solo de género, también en el hogar, colegio o trabajo.



Los spots de los ganadores se compartirán en redes sociales de entidades como Unicef y ONU Mujeres.