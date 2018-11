Los colegiales planifican para la prueba Ser Bachiller

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Para los estudiantes de último año de secundaria, la preparación para la prueba Ser Bachiller es casi una actividad extra. En septiembre empezaron las clases en Sierra y Amazonía. Y también en los llamados centros preuniversitarios.

Erika Almeida, de 18 años, cursa tercero de Bachillerato en el Colegio Militar Comandante General Atahualpa, en Quito. Tan pronto inició el nuevo año lectivo se inscribió en el Centro Newton para estar lista para la evaluación.



El Ser Bachiller es el examen final, otorga el 30% de la calificación para el grado. Hay que obtener mínimo 7 sobre 10 puntos y es un pasaporte para la educación superior pública.



Al salir del colegio, Erika dispone de poco tiempo para almorzar. De 15:00 a 17:00 le enseñan cómo responder el examen rápidamente. Aprende a resolver operaciones matemáticas complejas sin calculadora, a relacionar palabras y a ubicar ideas principales.



El curso durará casi 10 meses. Así que sabe que sus jornadas serán largas el resto del año lectivo. Al salir del preuni­versitario llega a su casa a las 19:00, para hacer las tareas.



Pero la adolescente dice que el esfuerzo es necesario porque quiere estudiar Odontología o Medicina Veterinaria en la Universidad Central. Necesita un puntaje superior a 900.



En el Newton no solo se enfocan en formar a los chicos en los cinco dominios: lingüístico, matemático, social, científico y aptitud abstracta. Les dan charlas de motivación, técnicas de lectura rápida y programación neurolingüística, según Luis Jaramillo, gerente.



En el centro hay 150 estudiantes de tercero de Bachillerato y 100 jóvenes graduados, que no han conseguido cupos en educación superior.



Kevin Rodríguez, de 18 años, viste el uniforme de su colegio mientras recibe clases en el preuniversitario, en la tarde. Hasta las 13:00 asiste al Militar General Eloy Alfaro. Durante un receso cuenta que la rutina lo deja cansado, pero todo vale porque su deseo es ingresar a la Escuela Superior de Policía.



En 180 minutos deben resolver 160 preguntas. Hay un minuto y medio para cada una.



La Secretaría de Educación Superior (Senescyt) también ofrece un curso de nivelación general. Es gratuito y está dirigido a quien no obtuvo un cupo en la anterior postulación. Las clases serán desde el 3 de diciembre hasta el 25 de enero.



Un total de 10 139 jóvenes se registraron. Ellos deberán cumplir con 250 horas en la plataforma. Para aprobar deben cumplir con el 70%.



También hay otras alternativas. Orientación vocacional, hábitos de estudio y test de perfil profesional son extras del curso que oferta la Asociación de Estudiantes de la Politécnica Nacional. El nombre del proyecto, que lleva un año y medio, es Ateneo, comenta su coordinador Roberto Torres.



La demanda -dice- es alta, porque más chicos ven la necesidad de prepararse para el Ser Bachiller. Tienen 120 estudiantes en diferentes horarios y son 120 horas de clases.



Todos los administradores dicen dar algo extra. Marjou­rie Vargas, de Crecer, cuenta que enseñan a resolver las preguntas y también ofrecen otro tipo de guías y consejos. Se enfocan en la parte emocional, para evitar estrés y ansiedad.



En ese centro, cerca de 90 jóvenes de tercero de Bachillerato se preparan. Otra cifra igual corresponde a los bachilleres. Vanessa Trujillo, de 18, es una. Sacó 871 puntos sobre 1 000 en su primer intento. Quiere seguir Medicina en la U. Central.

En el período anterior -recuerda- no tomó clases para rendir el Ser Bachiller. Decidió invertir cerca de USD 350 para prepararse y lograr un mejor puntaje. Para el régimen Costa el examen Ser Bachiller se tomará en enero, mientras que para el ciclo Sierra-Amazonía será en junio. En el período anterior 117 744 colegiales de la Sierra fueron evaluados.