Leche saborizada de la colación escolar fue arrojada detrás de un plantel fiscal

Decenas de envases tetrapack con leche saborizada de la colación escolar fueron arrojadas atrás de las instalaciones de un plantel fiscal en la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí.

Según se conoció el miércoles 16 de diciembre del 2020, los contenedores estaban sobre el espacio de un terreno, ubicado detrás de la Escuela de Educación Básica Azuay No. 13, en la parroquia de Calderón.



Los envases de leche forman parte de la colación escolar que el Ministerio de Educación entrega a los planteles fiscales. Se desconoce quiénes fueron las personas que botaron el producto que debían consumir los estudiantes.



Los envases tenían impresos la fecha de elaboración del 2 de julio del 2019 y como plazo de vencimiento el 3 de enero del 2020. Los productos caducaron hace 11 meses y no llegaron a quienes debían ser entregados.



El Distrito de Educación Portoviejo dispuso la apertura de una investigación para determinar el lote de alimentos al que pertenecerían los envases de leche. Después de identificar ese dato, se podrá establecer a qué plantel se entregó y por ende, identificar por qué no llegó a los estudiantes.