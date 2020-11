Los COE de Portoviejo y Montecristi endurecieron las medidas para evitar contagios del covid-19

Portoviejo y Montecristi, en Manabí, implementaron nuevas medidas para frenar los contagios por el covid-19.

En Portoviejo, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal se reunió el 9 de noviembre del 2020 y decidió implementar 12 nuevas regulaciones para evitar aglomeraciones e indisciplina ciudadana.



Freddy Saldarriaga, director cantonal de Desarrollo Social, indicó que el departamento de Gestión y Estadística realizó un cruce de información de los casos que reporta el Ministerio de Salud Pública y los resultados del último estudio aplicado por el Municipio con apoyo de la Universidad Técnica de Manabí.



El funcionario explicó que hay una tendencia al aumento de casos por el incremento de la movilidad y por los feriados. Además, por las condiciones de pre campaña electoral podrían duplicarse los casos y las camas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) están al 100% de su capacidad.



Patricio Vélez, director cantonal de Desarrollo Territorial, explicó que las medidas aprobadas por el COE cantonal incluyen tres exhortos al Gobierno Nacional. Ellos piden que la Agencia Nacional de Tránsito reduzca el aforo al 50% del transporte intra e interprovincial.



Además, que las instituciones públicas y privadas del cantón Portoviejo bajen el aforo al 50% en las actividades laborales presenciales, debiendo priorizarse el teletrabajo para los grupos vulnerables.



También exhortan al Ministerio de Educación para que se mantenga la modalidad de clases virtuales durante el resto del año lectivo del régimen Costa para las instituciones educativas del cantón.



El COE de Portoviejo también prohibió las peregrinaciones y novenas por Navidad. Las actividades religiosas – como misas- podrán realizarse solo con 25 personas en iglesias o templos.



Los eventos políticos se podrán hacer con un máximo de 10 personas. Se prohíbe la movilidad de personas en camiones, chivas, baldes de camioneta y cualquier otro vehículo en las caravanas políticas.



Las reuniones sociales, velorios y sepelios solo podrán realizarse con máximo 10 personas.

En cuanto a la transportación, los buses intracantonales no podrán circular con un aforo mayor al 50% de su capacidad y con pasajeros que no porten mascarillas.



También quedó prohibida la venta de bebidas alcohólicas y la música en vivo en restaurantes, centros de eventos y hoteles. El expendio de licor se podrá hacer desde las 19:00, de lunes a jueves. Mientras que de viernes a domingo no podrán hacerlo.



En Montecristi, el COE cantonal prohibió los eventos religiosos como romerías y peregrinaciones, al igual que las fiestas patronales por la Virgen de Monserrate, que cada año se realizan entre el 12 y el 21 de noviembre del 2020.



A esos eventos asisten más de 1 000 personas de otros cantones. Por eso, el COE también prohibió el ingreso de buses interprovinciales o intracantonales, que transporten a feligreses.



Para estos eventos, las misas se celebrarán de forma virtual entre el 12 y el 21 de noviembre. También se prohibieron las ferias, los comerciantes ambulantes y el consumo de bebidas alcohólicas de viernes a domingo.