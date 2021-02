El COE nacional autorizó el retorno a clases presenciales de 77 planteles rurales; comenzarán el 2 de marzo

El Comité de Operaciones de Emergencia nacional aprobó el retorno a clases presenciales a aquellos planteles de la zona rural que presentaron planes piloto. En total son 77, que volverán a partir del martes 2 de marzo del 2021.

La decisión se anunció la mañana de este domingo, 28 de febrero del 2021, desde el ECU 911, en Quito.



Monserrat Creamer, ministra de Educación, detalló que los planteles están en las siguientes provincias: Orellana, con uno, Azuay y Chimborazo, con dos en cada localidad, Morona Santiago, con tres, Pastaza, con cuatro, Napo, con cinco, Pichincha, con 24, y Loja, con 25.



Creamer además señaló que las clases en los establecimientos de la zona urbana siguen suspendidas, en especial, en las ciudades de Tulcán, Ibarra, Quito, Latacunga, Ambato, Riobamba, Azogues y Cuenca. Es decir, en la Sierra, ya que en la Costa están por finalizar el año escolar.

La ministra de Educación, Monserrat Creamer, señaló este domingo que este 2 de marzo del 2021 retornarán a clases presenciales las 77 unidades educativas de las zonas rurales del país que presentaron sus planes piloto



"Los siguientes pilotajes seguirán evaluándose en las próximas reuniones".



El retorno progresivo a clases semipresenciales en los planteles señalados se dio tomando en cuenta que se cumplen con los requisitos de seguridad sanitaria de los estudiantes y profesores.



"Lo hacemos por las necesidades que tienen nuestros niños y jóvenes en la protección integral de sus derechos; sabiendo que hay un incremento del temor, depresión, adicciones y tendencias al suicidio, por lo que procedemos con total cautela".



Lastimosamente aún no se conoce cuántos alumnos y docentes volverán a las aulas de clases. Si los padres o madres no envían a sus hijos a clases seguirán su aprendizaje por medio el plan Aprendemos Juntos a Casa. Este cuenta con materiales audiovisuales y escritos, en coordinación con el colegio en donde está inscritos.



En el caso de las 23 universidades que presentaron sus planes, estos se evaluarán el jueves 4 de marzo del 2021.



Estas son Salesiana, SEK, UDLA, De los Hemisferios, Ecotec, Instituto de Tecnología Sudamericano y el Tecnológico Universitario de Estudios, Politécnica Nacional, Superior American College, Particular Sudamericano, Estatal del Carchi, Católica, Ikiam, Católica de Cuenca, Internacional, San Francisco, Espíritu Santo, Instituto Argos, de las Artes, Tecnológico Libertad, Superior San Isidro, UTE y Particular de Loja.

Juan Zapata, presidente del COE Nacional, sostuvo que el teletrabajo en el sector público continuará hasta el 14 de marzo del 2021. El 57% de 500 000 funcionarios labora en esa modalidad



Lo explicó Juan Zapata, presidente del COE nacional. Él también anunció que la modalidad de teletrabajo en el sector público se mantiene por 15 días más, es decir, hasta el domingo 14 de marzo del 2021. Esa fecha se hará una nueva evaluación.



"Se mantiene para dar esa oxigenación, principalmente en Quito y Guayaquil por el tema de movilidad y transporte".



De los 500 000 funcionarios públicos, 287 000 seguirán bajo esta modalidad, es decir, el 57%. "A esto se acogen los docentes pertenecientes al Ministerio de Educación; son 165 000 aproximadamente, excepto, los que pertenecen a los planes pilotos que se autorizó su retorno".