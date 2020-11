Chivas, bebidas alcohólicas, pases del niño, concentraciones políticas... Quito solicita exhortos del COE nacional

Una mesa de trabajo conformada por el Ministerio de Salud Pública, la Secretaría de Gestión de Riesgos, el Ministerio de Gobierno y el ECU 911 evaluará el establecimiento de exhortos de parte del COE Nacional con motivo de las festividades de Navidad, Fin de Año y Fiestas de Quito en el caso de la capital. Así lo anunciaron este 16 de noviembre del 2020 autoridades en Quito.

Estos eventos, señaló Juan Zapata, director del ECU-911 e integrante del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional, generan aglomeraciones y con ellas se incrementa el riesgo de contagio de covid-19 en el país. Ecuador suma hasta este 16 de noviembre 180 676 casos de la enfermedad y hay preocupación en las autoridades por las festividades de diciembre.



Según Zapata, uno de los eventos que está bajo análisis para su suspensión durante este 2020 son los pases del niño. "La ciudadanía a nivel nacional debe entender que los pases del niño nos generan muchas aglomeraciones y deben ser suspendidos por las condiciones actuales, al igual que ferias gastronómicas que generan aglomeraciones".



Desde el COE Metropolitano de Quito se ha elevado una serie de pedidos al COE Nacional. Esto con el fin de que se emitan exhortos similares al que impuso el cierre de cementerios en varios municipios del país entre el pasado 31 de octubre y 4 de noviembre del 2020. Con ello se busca evitar un incremento de contagios en la capital



El COE Metropolitano recomendó así la suspensión del permiso "para todo tipo de actividad que implique aglomeración", durante el mes de diciembre, señaló el vicealcalde de la capital, Santiago Guarderas, durante la reunión. Entre estos constan: eventos gastronómicos, competencias, rodadas, pases del niño, etc.



Asimismo, Guarderas señaló que "no se permitirá la circulación de chivas, buses party (de fiestas), buses discotecas, o similares".



Ferias, pases del niño, festivales...:



Las ferias, en su mayoría, están prohibidas en la capital. Sin embargo, "hay planes piloto que están aprobados con aforos y con medidas de bioseguridad", informó el Vicealcalde. Las ferias que no formen parte de este plan piloto están prohibidas.



Por ello se solicitó a los 221 municipios del país la suspensión de ferias de navidad y fin de año, festivales gastronómicos, fiestas en barrios y eventos religiosos.

El #COENacional, a través de una mesa técnica conformada por varias instituciones, resolvió solicitar a los 221 municipios suspender las ferias de navidad y fin de año, festivales gastronómicos, fiestas en barrios y eventos religiosos. pic.twitter.com/S2PnoHnVB4 — Juan Zapata (@CapiZapataEC) November 16, 2020



Venta de bebidas alcohólicas en diciembre



Se solicitó al COE Nacional "que tome decisiones respecto a la venta de bebidas alcohólicas en las fiestas de Navidad y Año Nuevo". En concreto, el pedido es la suspensión del comercio de bebidas alcohólicas desde las 16:00 hasta las 06:00 entre los días 23 y 25 de diciembre, 30 y 31 de diciembre. Adicionalmente, para Quito, se solicitó un exhorto para los días 5 y 6 de diciembre, cuando la capital celebrará sus fiestas.



La solicitud de la regulación de venta de bebidas alcohólicas para los feriados irá a la plenaria del COE Nacional este jueves 19 de diciembre del 2020.



Concentraciones políticas



Las autoridades manifestaron su preocupación por concentraciones políticas registradas principalmente en Quito en las últimas semanas. Por lo tanto, el Municipio solicitó "que se tome acciones respecto a las concentraciones políticas para evitar lo que está sufriendo el Distrito Metropolitano y el resto del país", dijo Guarderas.



"Lamentablemente", añadió el Vicealcalde, "organizaciones políticas no colaboran en el sentido de evitar este tipo de concentraciones que generan aglomeraciones y que dan la posibilidad de mayor contagio y elevar la curva del covid-19".



Los líderes políticos, señaló por su parte Zapata, "deben ser los primeros en llamar a sus simpatizantes o no a que se cuiden. Eso no podemos seguirlo permitiendo y esto ni siquiera empieza aún". Por lo tanto, se evalúa que el COE Nacional emita un exhorto a los políticos a nivel nacional.



Rommel Salazar, secretario de Gestión de Riesgos, anunció este 16 de noviembre del 2020 que los pedidos realizados por el COE Metropolitano serán analizados en cuanto sean recibidos formalmente.



¿Qué ocurrirá con los salvoconductos?

Este 16 de noviembre del 2020 se anunció que los salvoconductos emitidos por el Ministerio de Gobierno tendrán validez hasta el próximo 22 de noviembre del 2020 en Quito. Posteriormente, será el Municipio el que asuma la competencia de otorgar los permisos de circulación.



Sin embargo, a nivel nacional, la gestión de los salvoconductos seguirá a cargo del COE Nacional; es decir, los casos de cadena productiva, alimenticia, sectores estratégicos y trabajadores de primera línea tendrán un manejo nacional.



"El Municipio está debidamente preparado", aseguró Guarderas, para tomar esta competencia. "Tiene una plataforma que es muy eficiente y ha otorgado hasta este día 211 000 salvoconductos".



La extensión del tiempo de vigencia de los salvoconductos del Ministerio de Gobierno en Quito se dio aceptando un exhorto del COE Nacional que otorgó siete días más de validez a los documentos, que inicialmente caducaban el 15 de noviembre.



La corresponsabilidad ciudadana es fundamental



Natalia Romero, delegada del Ministerio de Salud, señaló durante la reunión de este 16 de noviembre que se necesita de la participación de todos los ciudadanos para frenar la velocidad de contagio del covid-19 en el país.

"Esto nos lleva a invitar a la ciudadanía a que las fiestas que quisiéramos hacer en las siguientes semanas, decidamos no hacerlas. Busquemos las formas, a través de las telellamadas, de unirnos las familias, pero no hacer las fiestas porque incumplimos las medidas de prevención, mantener el distanciamiento social, con el fin de que logremos disminuir la velocidad del contagio"