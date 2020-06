COE aplaza trabajo presencial del sector público en Quito; no da paso a ‘ley seca’

LEA TAMBIÉN

La propuesta de aplazar el trabajo presencial en el sector público de Quito fue acogida por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional este viernes 19 de junio del 2020. Sin embargo, el organismo no dio paso al planteamiento hecho por el alcalde Jorge Yunda de prohibir

prohibir el expendio de bebidas alcohólicas y de ampliar el horario del toque de queda para contener la propagación del covid-19 sin cambiar el semáforo amarillo.



“Los cambios no son los más convenientes incluso para mitigar la pandemia. El número de horas por ejemplo de actividades con el toque de queda” de 21:00 a 05:00 con semáforo amarillo, señaló la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en la sesión del COE en el ECU 911 de Samborondón, en Guayas.



El jueves 18 de junio trascendió que el alcalde Yunda solicitó al COE nacional aplicación de la ‘Ley Seca’ en Quito y la ampliación del toque de queda de 18:00 a 05:00. El planteamiento se produjo tres días después de que el Burgomaestre hablara de “un preocupante aumento de la demanda de camas, tanto en hospitalización como en UCI (unidades de cuidados intensivos)”, en medio de la pandemia en Quito.

“La capacidad de la red pública de salud está al tope”, sostuvo Yunda el lunes y anunció: “Solicitaré al COE Nacional una reunión urgente para tomar las decisiones más adecuadas para proteger a nuestros conciudadanos”.



El jueves, el Alcalde hizo cuatro planteamientos al COE Nacional para aplicarlos en Quito: la Ley Seca, la ampliación del toque de queda, el aplazamiento del trabajo presencial en el sector público (previsto para el lunes 22 de junio) y la postergación del transporte interprovincial.



Al mediodía de este viernes 19, se conoció que el COE nacional no dio paso al menos a dos de esos pedidos presentados por los COE de Quito y Guayaquil. Romo informó que tampoco habrá cambios en el semáforo sanitario por ahora.



Guayaquil había solicitado reducir el toque de queda de 22:00 a 05:00. También, incrementar los aforos para buses, comercios y restaurantes, así como permitir la circulación de vehículos particulares los días domingo.





Pruebas de covid-19 para vuelos domésticos





En la sesión del COE se aclaró que para los vuelos domésticos entre Quito, Guayaquil y Cuenca, los viajeros deben presentar resultados negativos de pruebas PCR o exámenes cuantitativos.



Las pruebas rápidas se aplicarán a quienes no presenten los análisis. Si el resultado es positivo, Romo explicó que se considerará como un caso sospechoso y deberá pasar por un análisis confirmatorio.





El impacto de la pandemia en Quito y Guayaquil

Previo a la resolución se presentó un informe comparativo del impacto por covid-19 en Guayaquil y Quito generó roces entre autoridades nacionales y locales. Las cifras fueron explicadas por el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos.



El ministro mostró datos sobre ocupación hospitalaria, número de camas, tasa de contagio y defunciones en ambas ciudades. En Guayaquil, entre marzo y abril, el pico de la pandemia, dijo que había 71 camas en promedio; en mayo subió a 107. En Quito aseguró que se ha doblado el número a 141 camas, con un 87% de ocupación.



Zevallos indicó que indicó que “la diferencia es enorme”. “Se ha dado esto porque nosotros logramos activar toda la atención primaria de salud en Quito, tenemos las poblaciones vulnerables identificadas, el rastreo y detección de casos de manera prematura. En Guayaquil, desafortunadamente, no alcanzamos a hacerlo”.



Guayaquil ha sido la ciudad más golpeada por covid-19 en el país. Desde febrero suma 9 935 casos confirmados, según el Ministerio de Salud. En un solo día llegó a registrar 700 muertes, como indicó el ministro. Desde mayo experimenta un descenso sostenido de muertes y nuevos casos.



“En Quito, con ese dolorosísimo ejemplo de Guayaquil, aprendimos. Y hemos hecho las cosas como se debían hacer, con un poquito más de tiempo, con un poquito más de descanso, con un poquito más de planificación”, dijo Zevallos.



Y agregó que hay una disminución sostenida de indicadores como atenciones de emergencia y fallecimientos. “Quito y Pichincha están bajo control. Esto no significa que la pelea ha terminado. No ha terminado para Guayaquil, ni para Quito, ni para el país. Debemos tener cautela”.





Criticas de la alcaldesa de Guayaquil

La explicación de Zevallos fue cuestionada por la alcaldesa Cynthia Viteri, quien en esta semana había criticado la falta de control del Ministerio de Salud en la zona de arribos nacionales del aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Allí el Cabildo detectó 21 casos positivos el miércoles, provenientes de Quito, con pruebas rápidas.

“Lo que pasó en Nueva York no es comparable con el resto de Estados Unidos. Lo que pasó en Madrid no se compara con lo que pasó en el resto de España. Lo que pasó en Guayaquil con el resto del país no es comparable”, dijo Viteri.

La alcaldesa además cuestionó las cifras de defunciones por covid-19, que según el Ministerio de Salud Pública son 4 156 en el país. Zevallos dijo que estas cifras fueron verificadas por pruebas PCR.

Según el levantamiento del Municipio de Guayaquil, el cantón tuvo 9 073 muertes por encima del promedio normal, entre abril y mayo, aunque no se define la causa. Esta información fue recolectada en los diferentes cementerios, más los datos de la Fuerza de Tarea Conjunta.



“Mi pregunta es: ¿a quién le correspondía manejar el sistema sanitario y de levantamiento de cadáveres? Al Ministerio de Salud. Entonces, ¿por qué lo hizo tan mal, por qué hay una diferencia entre ambas ciudades que llama la atención?”, añadió la alcaldesa.

Viteri luego hizo un resumen de las medidas aplicadas por el Cabildo en cuanto a atención médica y detección de casos por sectores. Frente a los cuestionamientos a la efectividad de las pruebas rápidas que aplica el Municipio, recalcó que fueron aprobadas por el Ministerio de Salud.

Zevallos pidió disculpas por el malestar que generó la comparación y pidió seguir trabajando en conjunto. “Tenemos que aprender de los errores y, además, de los éxitos que se han dado para sacar algo provechoso para la población, en conjunto entre el Gobierno central y los GADs. Me excuso; no quería comparar Guayaquil con Quito para señalar culpables”.