Cobros indebidos en la Asamblea no solo están bajo la lupa de Fiscalía

Para hoy, jueves 13 de septiembre del 2018, se prevé que una nueva denuncia llegue a la Fiscalía General del Estado en contra de un legislador, por cobros indebidos a sus colaboradores.

Las investigaciones se realizan de manera reservada, mientras la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, dispuso que no se acepten despidos para precautelar la estabilidad laboral de los funcionarios legislativos “que presenten denuncias serias”.

Diana Salazar, la directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), guardó cautela al referirse a este asunto, durante una comparecencia en el Palacio Legislativo, relacionada con el proyecto de ley de extinción de dominio para casos de corrupción.



Consultada por periodistas si en esta unidad ya se están revisando las cuentas de los legisladores, Salazar respondió: “el trabajo es absolutamente reservado, si yo les cuento qué es lo que estamos haciendo no vamos a hacer efectivos nuestros análisis”.



Salazar adujo que “un universo de personas” son objeto del análisis de este organismo y que “el resultado será remitido a la Fiscalía, si así corresponde”.



El fiscal General del Estado, Raúl Pérez Reina, de su lado, manifestó el martes (11 de septiembre) que sobre la base de los elementos que se recaben se determinará si esos hechos ilícitos son procesados bajo las figuras de cohecho o concusión.



La Asamblea también puso en conocimiento de la Contraloría este tema. En tanto que el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, dijo que a esta cartera todavía no han llegado denuncias de este tipo, a través de sus plataformas.