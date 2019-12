El CNE inició la validación de firmas para eliminar el Cpccs

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El proceso de validación de las firmas presentadas por el Comité para la Institucionalización Democrática inició este lunes 2 de diciembre del 2019. La propuesta de ese colectivo es llegar a un referéndum para aprobar una reforma parcial a la Constitución con la que cambiarían tres funciones del Estado.

De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE), para el proceso de validación hay un plazo de 15 días. En ese tiempo se verificará que los formularios cumplan con los requisitos necesarios. También se constatará la autenticidad de nombres y números de cédula; así también habrá un grafólogo para casos en los que existan dudas.



Una vez concluido ese plazo, según el Código de la Democracia, hay otro lapso de siete días para resolver el tema y enviar la notificación a la Asamblea Nacional. Una vez que ese documento llegue, el Legislativo deberá empezar con el tratamiento del proyecto.



Darwin Seraquive, miembro del Comité, mencionó que hay la voluntad de la presidenta del CNE, Diana Atamaint, para procesar lo más antes posible el pedido. El CNE tendrá que revisar 219 861 firmas.



El Comité requiere de, al menos, 132 60 rúbricas que equivalen al 1% del padrón electoral, como lo establece la Constitución para las iniciativas ciudadanas que buscan reformar la norma superior.



La iniciativa del Comité por la Institucionalización, coordinado por el exconsejero del Consejo Transitorio, Pablo Dávila, pretende eliminar al Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), cambiar el modelo de la Asamblea hacia uno con senadores y representantes; además de independizar a la Fiscalía de la Función Judicial.

#Cpccs | El Comité por la Institucionalización Democrática presenta 10 veedores para el proceso de verificación de firmas para su proyecto de reforma parcial que busca una Consulta Popular para eliminar al Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs).



Vía: @darpaez87 pic.twitter.com/Rh15azT5qd — El Comercio (@elcomerciocom) December 2, 2019

En la Asamblea, una comisión especial tendrá que revisar el proyecto y emitir un informe. Seraquive dijo que sería preferible que aquellos legisladores que se han pronunciado a favor de mantener al Cpccs, no sean parte para que exista un trabajo objetivo.



En la Asamblea ya existe un pedido de la Comisión Ocasional de Enmiendas para que su trabajo se extienda hasta enero del 2021 con el objetivo de tratar todas las iniciativas de reformas a la Constitución que lleguen al Legislativo. Esto incluiría al proyecto que tramita el Comité.



En el Cpccs consideran que, tanto la enmienda para retirar la función de designar autoridades, así como la iniciativa del Comité, tienen una motivación política. Para el consejero, David Rosero, el Comité no alcanzó “ni siquiera el doble de las firmas exigidas”. Manifestó que enfrentarán las dos iniciativas trabajando por la participación ciudadana.



Sofía Almeida, vicepresidenta del Cpccs, dijo que lo que busca la iniciativa de la Asamblea con su enmienda a la Constitución es que la designación de las autoridades nuevamente la hagan los partidos políticos.



Con esa visión coincidió la vocal del Cpccs, Ibeth Estupiñán quien agregó que la Asamblea podrá pensar en un mecanismo en donde se determine que el Cpccs se encargue de la organización de la participación ciudadana en los procesos de designación.



Para el consejero Juán Dávalos “la reforma está siendo tramitada por un grupo de personas que se están aprovechando del proceso de recolección de firmas y construyendo una propuesta que no tiene sustento democrático ni institucional, solo con fines políticos”.

Sobre la enmienda, Dávalos manifestó que la “Asamblea Nacional tiene la enorme responsabilidad de demostrarle a todos los ecuatorianos cómo piensan nombrar las autoridades de control de manera transparente y sin utilizar esas instituciones para el reparto y las componendas”.