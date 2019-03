CNE pide al Tribunal Contencioso se pronuncie sobre votos del Cpccs

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Consejo Nacional Electoral (CNE) no aprobó la resolución para definir cómo se realizará el escrutinio en la elección del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs).

En su lugar, se resolvió elevar una consulta al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), para que esa entidad se pronuncie sobre cómo contabilizar los votos en este proceso.



Esto sucedió a la víspera del cierre oficial de la campaña electoral, que se extenderá hasta las 23:59 de este jueves 21 de marzo de 2019.



Antes de instalar la sesión de ayer, siete candidatos al Cpccs solicitaron ser recibidos en comisión general, para expresar su descontento con la opción de contabilización propuesta.



Incluso hubo forcejeos con la fuerza pública, pues los aspirantes querían ingresar al Pleno, que lució abarrotado.



Verdesoto proponía fraccionar el voto de cada ciudadano en tres, al igual que el número de papeletas que se recibirán el domingo 24 de marzo.



El martes pasado, Verdesoto anunció públicamente que existía un acuerdo previo sobre este tema, pero finalmente la propuesta no fue aprobada.



En su proyecto, el funcionario pretendía regular la forma de contabilizar las fracciones de votos válidos, blancos y nulos. Con esta resolución se buscaba zanjar los vacíos en el Código de la Democracia y en la Ley Reformatoria del Cpccs, en torno a la posibilidad de anular los comicios si llegase a prevalecer el voto nulo por sobre los votos válidos de los 43 candidatos.

Ayer, el CNE capacitó a los observadores internacionales que participarán en los comicios. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO



En la propuesta de Verdesoto se planteó que si un elector anulaba la papeleta de hombres o de mujeres, el voto nulo se multiplicaría por tres. Es decir, el mismo número de consejeros que se eligen en esas dos boletas. También se proponía el camino a seguir de presentarse el escenario en el que prevalezca el voto nulo.



En la opción que fue descartada se planteaba que el CNE envíe un informe jurídico al Tribunal Contencioso, para que ese ente actúe en torno a la eventual nulidad de las elecciones del Cpccs.



Finalmente, la moción solo obtuvo los votos a favor de Verdesoto y del vicepresidente, Enrique Pita. La presidenta del organismo, Diana Atamaint, se abstuvo de votar. Mientras que los consejeros José Cabrera y Esthela Acero estuvieron en contra.



Antes de abstenerse, Atamaint leyó un discurso y reconoció que la propuesta de Verdesoto buscaba aclarar los vacíos legales del proceso. Pero dijo que aprobar un reglamento a pocos días de las elecciones “no contribuye a entregar certezas y menos a un proceso de institucionalización”.



Según Joaquín Viteri, presidente del TCE, para que este organismo se pronuncie, debe existir una resolución previa. Y eso es lo que efectivamente ocurrió ayer, con el pedido de consulta que se aprobó en el Pleno CNE.



Por su parte, la presidenta Diana Atamaint dijo que el debate en torno al Cpccs no debe producirse “al fragor de la campaña”, sino que se debe encaminar a través de mecanismos constitucionales para dar paso a reformas.



El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, lamentó la decisión del Pleno. “Lamentablemente nos abocamos a una situación de urgencia, por el hecho de que no se trató un hecho de tanta importancia”.



Pita pidió que la consulta al Tribunal Contencioso Electoral se resuelva hasta antes del domingo, cuando los ecuatorianos irán a las urnas.



“No es posible que lleguemos después de las elecciones sin saber qué hacer y cómo actuar”, manifestó.



El Código de la Democracia, en sus artículos 49, 125 y 126, hace referencia a los votos blancos y nulos. Estas expresiones sí se computan para obtener el universo de votos para una determinada dignidad. Lo que no suman es en la adjudicación de escaños, pues para ello solo se consideran los válidos.



En el caso de las papeletas del Cpccs, no hay adjudicación de escaños, pues se trata de una elección inédita, considerada como uninominal mayoritaria, según Verdesoto.



“Tenemos que comparar peras con peras, no podemos comparar peras con manzanas”, subrayó el consejero, mientras presentaba su propuesta en la sesión de ayer.



A la interna del CNE también se manejó otra opción para contabilizar los votos del Cpccs, presentada por el consejero José Cabrera.

​

El funcionario planteaba contar los votos nulos por papeleta, y no por fracción. Es decir, si un elector anulaba la papeleta de candidatos hombres o de mujeres, equivaldría a un voto nulo. “Esa es mi postura y la mantendré. Caso contrario debería aplicarse lo mismo en las papeletas de concejales”, subrayó Cabrera.



Sin embargo, esta opción no fue puesta a consideración en la votación del Pleno.



Al concluir la Plenaria, la Presidenta del CNE dijo que la elección del Cpccs se mantiene tal como está y que el conteo se efectuará como se ha hecho históricamente en procesos pasados.



Más temprano, Kevin Casas, jefe de la misión de Observación de la Organización de Estados Americanos (OEA), exhortó a los consejeros a “decidir lo más pronto posible” el método de contabilización de los votos para el proceso de elección del Cpccs.



El observador internacional también pidió que cualquier decisión que se adopte, sea comunicada de manera eficaz, no solo a los miembros de las juntas receptoras del voto, sino a todo el electorado. “Es un caso que plantea una complejidad mayor, un debate de cómo serán escrutados y contabilizados los votos nulos”, dijo.



El jefe de la misión de la OEA exhortó a los actores políticos a actuar constructivamente, para que el proceso se efectúe sin contratiempos. Además, dijo que las autoridades electorales tienen un margen para interpretar las reglas.



Ayer, el alcalde Jaime Nebot también se pronunció sobre la decisión. El líder del PSC considera que el Cpccs no debería existir con las funciones que tiene; pues atenta contra “el concepto normal y válido de democracia”.



Fausto Camacho, exvocal del CNE, señaló que la propuesta del consejero Verdesoto hubiese afectado la seguridad jurídica.



Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en cambio, cree que era necesario aprobar la resolución, para zanjar el vacío en torno al artículo 147 del Código de la Democracia, sobre la prevalencia del nulo.