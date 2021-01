CNE ofrece resultados del conteo rápido para la Presidencia a las 20:00 del 7 de febrero

Las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) abordaron diferentes aspectos de las elecciones generales, luego de que aprobaran la actualización del protocolo de bioseguridad para evitar la propagación del covid-19.

Diana Atamaint, presidenta del CNE, precisó este miércoles 27 de enero del 2021 que se modificó el artículo que exigía la presentación de un resultado negativo de pruebas PCR a los delegados de los partidos y movimientos, que realizarán el control político el día de las elecciones.



Añadió que también se retiró ese requerimiento para los observadores internacionales, ya que ellos para ingresar al país ya deben presentar el test negativo en las terminales aéreas.



Atamaint aclaró que tampoco tendrán que presentar ninguna prueba los miembros de las Juntas Receptoras del Voto (JRV) y señaló que el Ministerio de Salud deberá definir si cumple con el ofrecimiento de aplicar pruebas de antígenos a los miembros de mesa.



“Tampoco tienen que presentar esta prueba (PRC) los miembros de Juntas Receptoras del Voto. Sin embargo, queda a discrecionalidad de la autoridad sanitaria, en este caso el Ministerio de Salud, realizar esas pruebas si es que lo consideran pertinente”.



Semanas atrás, Juan Carlos Zevallos, titular de esa Cartera de Estado, ofreció aplicar pruebas de antígenos a los miembros de mesa de votación. Aunque el Ministerio de Salud no ha confirmado si se cumplirá la oferta.



Resultados de Conteo Rápido a las 20:00



El Pleno del CNE también aprobó el protocolo para la entrega de resultados del conteo rápido que se aplicará para la dignidad de Presidente y Vicepresidente. Según el articulado, los resultados se podrían difundir a partir de las 20:00, una vez que se estabilice la muestra de 2 425 actas de escrutinio.



Atamaint mencionó que la norma busca que la difusión de los resultados del conteo rápido se realice en “el momento que sea necesario”, de forma pública, con la presencia de los cinco consejeros del Pleno.



“Una vez estabilizada la muestra, con una banda de error de hasta el 1%, el Líder de Conteo Rápido entregará los resultados en sobre cerrado a la Presidenta del CNE, quien, en acto seguido, les hará conocer a los consejeros. Los consejeros, de así decidirlo, transmitirán los resultados a la opinión pública en presencia de los medios de comunicación nacionales e internacionales, delegados de organizaciones políticas y candidaturas, y observadores nacionales e internacionales”, reza el protocolo.



El consejero, Luis Verdesoto, mencionó que es un protocolo necesario para entregar certezas sobre la idoneidad técnica y comunicacional para la difusión de los resultados del conteo rápido.



Exhorto de votación en dos turnos



En el informe de actualización se ratificó que la jornada de votación será de 07:00 a 17:00. Pero se resolvió “exhortar fuertemente” la colaboración de los electores para que la votación se produzca mediante dos turnos.



De 07:00 a 12:00, se sugiere que acudan los ciudadanos cuyo último dígito de la cedula sea par. Y de 12:00 a 17:00, los electores con cédula terminada en número impar. El consejero José Cabrera precisó que se trata de una recomendación. “Quisiera aclarar que no es una obligación, es un exhorto, es una sugerencia para evitar la aglomeración”.



Envío de paquetes electorales



Atamaint confirmó que ya se inició el envío de los paquetes electorales al exterior y a las zonas de difícil acceso, sin la papeleta del Parlamento Andino. Volvió a decir que existe un recurso pendiente y que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) debe emitir una certificación de que no hay causas por resolver, para que se pueda iniciar la impresión de la boleta.

Sin embargo, no aclaró qué pasará con la elección de esa dignidad. Al respecto José Cabrera dijo que si no reciben la certificación del TCE “el Pleno tendrá que tomar una decisión”.