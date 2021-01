CNE reconoce error en más de 6 millones de papeletas presidenciales y dice que las destruirá

El Consejo Nacional Electoral (CNE) reconoce el error en más de seis millones de papeletas presidenciales, en las que se incluyó un logotipo que no correspondía al movimiento Amigo. La noche de este miércoles 13 de enero de 2021 la presidenta del organismo, Diana Atamaint, calificó de “lamentable” al hecho y dijo que no se “puede pasar por alto”. Ofreció corregir el error “en el tiempo oportuno” y aseguró que las elecciones del 7 de febrero no se suspenden.

Además, ya anunció sanciones. Anticipó que los funcionarios encargados de la verificación, control de calidad y diseño de papeletas electorales fueron separados de sus cargos. “Ya nos encontramos corrigiendo este lamentable error”, dijo la Presidenta, sin dar más detalles al respecto.



Más temprano, Atamaint y los consejeros Enrique Pita, José Cabrera y Esthela Acero recorrieron las instalaciones del Instituto Geográfico Militar, para verificar el avance de impresión de papeletas. Según las autoridades, ya se había impreso 22,6 millones de papeletas, de cuatro dignidades, lo que equivale al 43% de avance.



Solo en papeletas presidenciales impresas, sumaban 6 244 000. Sin embargo, Pedro José Freile, candidato Presidencial del movimiento Amigo, denunció un error en el logotipo de esa organización política, pues en lugar de ese nombre, se imprimió Mejor EC.



La tienda política reconoció que cuando iniciaron el trámite de inscripción en el CNE, lo hicieron como Mejor EC. Sin embargo, un año después, solicitaron cambiar ese nombre por Amigo.



La organización pidió que se reimpriman todas las boletas con el logotipo erróneo. Según los términos de referencia colgados en el sistema de compras públicas, el precio unitario estimado de cada papeleta asciende a USD 0,090. Esto daría un total de USD 561 960, correspondientes a los documentos con fallas.



El CNE firmó un contrato con el IGM para imprimir 65 600 000 papeletas, para un escenario de dos vueltas electorales, por USD 5,03 millones.