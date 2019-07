Tres hechos ahondan diferencias en el Consejo Nacional Electoral

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene dos retos después del proceso electoral del pasado 24 de marzo de 2019: las reformas al Código de la Democracia y las elecciones presidenciales del 2021. Pero la preparación de ambos procesos ocurre en medio de una acentuada división entre sus vocales.

Por un lado, están el vicepresidente del CNE, Enrique Pita (Creo), y el vocal Luis Verdesoto (Junta Cívica de Guayaquil). Por el otro, Diana Atamaint (Conaie) y el vocal José Cabrera (PSC). En medio se encuentra Esthela Acero (AP), quien durante las últimas semanas no ha acompañado a ninguna de las dos partes.



La división en el CNE se ha agravado por tres hechos denunciados por Pita y Verdesoto. El primero se refiere a inconsistencias en la hoja de vida de José Carlos Tuárez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). El segundo fue el retraso en la entrega de credenciales a las autoridades electas el 24 de marzo. Y el tercero, los problemas en el sistema informático electoral.



En los tres casos, Atamaint y Cabrera han reaccionado. Esthela Acero no se ha pronunciado, a pesar de que este Diario buscó sus reacciones.



El proceso de calificación de las postulaciones para el Cpccs estuvo a cargo del CNE Transitorio, del cual formaron parte la actual presidenta, Diana Atamaint y el consejero José Cabrera. Atamaint explicó que para la calificación se contó con una comisión técnica, veedores ciudadanos y observadores internacionales. Enrique Pita ha expuesto lo que considera “ligerezas” al momento de aceptar la postulación del principal del Cpccs.

José Cabrera (izq.) y Diana Atamaint (der.) anunciaron un nuevo sistema informático. Foto: API para EL COMERCIO



Sobre el retraso en la entrega de credenciales para las autoridades electas el 24 de marzo pasado, Pita asegura que se dio porque el Pleno aceptó una impugnación improcedente sobre la cancelación del proceso electoral en Los Ríos. En esa ocasión, dijo Pita, la decisión se tomó con los votos de Atamaint, Cabrera y Acero.



Para Atamaint, el retraso ocurrió por la obligación de atender todos los recursos de apelación presentados.



Sobre los problemas del sistema informático, Verdesoto y Pita elaboraron un informe que evidenciaba, entre otras cosas, que el sistema no controló que el número de sufragantes en las diferentes actas fuera igual en una misma Junta Receptora del Voto.

​

La respuesta de Atamaint y Cabrera fue presentar a Enrique Mafla como nuevo coordinador de Seguridad Informática del CNE, quien estaría a cargo del cambio del sistema informático, que tiene ocho subsistemas dislocados.



El anuncio se hizo el 1 de julio. Ambos bandos convocaron a una rueda de prensa con media hora de diferencia. Primero se pronunciaron Atamaint y Cabrera. Después Pita y Verdesoto con su informe.



Para Pita, solucionar la división es una cuestión de voluntad. “Aquí entra la voluntad de revisar posiciones. Se debe reconocer que hay debilidades para tomar correctivos”, dijo. Sin embargo, no ve esto como una posibilidad cercana.



El consejero José Cabrera manifestó su intensión de superar la situación, pero estudia una acción legal ante las declaraciones del vicepresidente del CNE, sobre su responsabilidad en el sistema informático utilizado en las elecciones.



Jorge Acosta, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, señaló que la división en dos bandos, con posturas que parecen irreconciliables, genera dudas sobre la capacidad para enfrentar los comicios del 2021. Según él, lo que hace falta en el CNE es liderazgo.



Algunos hechos que evidenciaron discrepancias en el CNE

​

20 de noviembre 2018



Diana Atamaint es posesionada como presidenta. Ese día, Luis Verdesoto y Esthela Acero abandonaron abruptamente el edificio del CNE. Votaron Pita, Atamaint y Cabrera.



1 de febrero del 2019



Luis Verdesoto anuncia que su propuesta de que los medios digitales participen del pautaje durante la campaña electoral, no se consideró. Dijo que no se respetaron acuerdos.



15 de febrero del 2019



Pita denuncia que hay presiones de parte de consejeros a las Juntas Provinciales. Atamaint lo negó y habló de que la división en el CNE no afectaría los comicios.



1 de julio del 2019



Pita y Verdesoto presentan informe de irregularidades en las elecciones del 24 de marzo. Atamaint respondió que quienes quieran poner denuncias sin fundamento lo hagan.