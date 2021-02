CNE niega autorización para que la Contraloría audite sistema informático

El Consejo Nacional Electoral (CNE) negó este martes 23 de febrero de 2021 la autorización solicitada por la Contraloría para auditar el sistema informático de la entidad en medio del proceso electoral.

La decisión se tomó en el Pleno de este organismo con los votos de la presidenta del organismo, Diana Atamaint, el vicepresidente, Enrique Pita, y el consejero José Cabrera.



La resolución se tomó después de un debate y una intervención del coordinador de tecnología, Christian Cerda, y el director nacional de asesoría jurídica, Enrique Vaca.



Los funcionarios advirtieron de limitaciones de carácter técnico y legal para atender el pedido de la Contraloría.



Cerda manifestó que el sistema informático de escrutinios aún está en operación porque no se han proclamado oficialmente los resultados de los comicios para asambleístas y parlamentarios andinos.



Además, argumentó que la cantidad de actas con novedades se dio por factores externos al sistema informático, uno de ellos: el ausentismo de las juntas receptoras del voto.



Cerda sugirió que se postergue la auditoría requerida por la Contraloría hasta que concluya el proceso electoral.



Vaca añadió que “no es procedente” atender el requerimiento de ese organismo y aludió al artículo 16 del Código de la Democracia, el cual señala que ninguna autoridad extraña a la organización electoral podrá intervenir de manera directa o indirecta en el proceso electoral.



“No es procedente atender el pedido de contralor, toda vez que es una autoridad extraña”, expresó.



También recordó que en septiembre del año pasado, la propia Contraloría emitió un acuerdo en el que dispuso la suspensión de los plazos y términos para las auditorías en materia electoral.



El consejero José Cabrera rechazó que “extrañamente” el contralor subrogante, Pablo Celi, pretenda hacer una auditoría en 20 días cuando por la estructura de la base de datos esto resultaría “imposible”.



Cabrera sugirió al Pleno adoptar las “acciones pertinentes” en contra del funcionario ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).



Todo esto fue rechazado por el consejero Luis Verdesoto, quien sostuvo que la no interferencia en el proceso electoral “no puede suponer una suspensión del sistema de pesos y contrapesos del sistema democrático” ni tampoco del principio de transparencia.



Verdesoto sugirió que el examen se lo haga en siete días, que el informe arroje recomendaciones aplicables y útiles al proceso, y el acompañamiento nacional e internacional, lo que no fue acogido.