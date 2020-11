Nuevas multas y sanciones para miembros de Juntas Receptoras del Voto en las elecciones 2021

Durante las elecciones generales del 7 de febrero del 2021 los ecuatorianos elegirán Presidente, Vicepresidente, 137 asambleístas y 5 parlamentarios andinos. El Consejo Nacional Electoral (CNE) designó a través de un sorteo a 277 263 personas como miembros de las Juntas Receptoras del Voto (JRV) para los comicios.

A partir de este viernes 13 de noviembre del 2020, el CNE habilitó la opción en línea para que los ciudadanos consulten si forman partes de las mesas de votación. Se indicó que el 78% de los miembros de JRV son estudiantes de educación superior. También se consideró a empleados privados y servidores públicos con título profesional, así como a bachilleres y ciudadanos residentes en zonas rurales que hayan concluido la instrucción general básica.



Hasta el próximo 24 de diciembre, el CNE notificará a los ciudadanos designados, mayoritariamente, a través de correo electrónico. En el caso de las zonas de difícil acceso, la notificación será presencial.



Pago de USD 10 a miembros de JRV



La madrugada del jueves 12 de noviembre el Pleno del CNE aprobó un presupuesto de USD 91 millones para organizar las elecciones. Dentro de la proforma se incluyó un rubro de USD 3,48 millones, para pagar una compensación de USD 10 a los miembros de mesas de votación. Inicialmente este monto no fue considerado, debido a la crisis económica del país. En elecciones anteriores, los integrantes de las Jutas Receptoras del Voto recibieron un pago de USD 20.



Nuevas multas y sanciones



Con las reformas al Código de la Democracia, se establecieron nuevas multas para los miembros de mesa de votación. Desde este proceso electoral, las personas que no acudan a las capacitaciones en línea o presenciales que realizará el CNE deberán cancelar una multa de USD 40, equivalente al 10% del Salario Básico Unificado (SBU). Las capacitaciones se realizarán entre el 17 de noviembre y el 7 de febrero del 2021.



Al igual que en elecciones anteriores, las personas que no asistan a integrar las JRV el día de los comicios, tendrán una sanción del 15% del SBU, es decir, USD 60. Si los ciudadanos no asisten a las capacitaciones ni acuden a las mesas de votación, las multas se acumulan y el valor a cancelar asciende a USD 100.



Desde este proceso electoral, además, los miembros de las JRV no podrán abandonar sus funciones sin justificación hasta que finalice el escrutinio y se suscriban los documentos electorales. Si se comprueba esta falta, considerada como una infracción electoral grave, la sanción va de 11 a 20 SBU, destitución o suspensión de derechos políticos hasta dos años.



Medidas de Bioseguridad frente al covid-19



Dentro de los paquetes electorales, el CNE ofrece incluir un kit de bioseguridad para los miembros de las JRV. Se conoce que se entregarían mascarillas, un pad de alcohol, protector facial, alcohol en gel con dispensador y una bolsa para desechos.



El CNE junto a otras instituciones del Estado trabajan en un protocolo para el día de las elecciones, con el procedimiento de sufragio. Sin embargo, desde el CNE se indicó que el instructivo aún requiere la aprobación del Comité de Operaciones de Emergencia (COE), debido a la pandemia del coronavirus.