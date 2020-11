CNE dice que no dará paso a inscripción de candidatura de Álvaro Noboa

El Consejo Nacional Electoral (CNE) subrayó este domingo 22 de noviembre de 2020 que no dará paso a la inscripción de nuevas candidaturas nacionales del movimiento Justicia Social, entre ellas la de Álvaro Noboa para la Presidencia de la República.

El organismo emitió un comunicado, después de que el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dispusiera al juez de primera instancia, Arturo Cabrera, que verifique el cumplimiento de la sentencia con la que el 30 de octubre pasado fue restituida la personería jurídica para esa tienda política.



En el dictamen el TCE determinó que el CNE adopte las medidas administrativas necesarias para que la organización política Justicia Social, lista 11, cuente con los medios para calificar los candidatos en igualdad de condiciones que las demás organizaciones políticas.



Sin embargo, el CNE respondió que esto no significa que dará paso “a la automática inscripción de nuevas candidaturas presentadas o extender los plazos para aquellos procedimientos de inscripción que no fueron concluidos por responsabilidad de la propia organización política, cuando no exista evidencia de ninguna limitación para ingresar en el sistema”.



El CNE insiste en que ha aplicado la reparación siguiendo los parámetros fijados por el TCE, y que “evitó la vulneración de los derechos de los candidatos del movimiento político Justicia Social; al tiempo que previene posibles nuevos casos de desigualdad; respetando el principio -fijado por el Tribunal- de equiparar las condiciones de participación de Justicia social con el resto de organizaciones políticas”.



“En aquellas provincias donde la administración electoral impidió con sus actuaciones la realización de los procesos electorales internos o la continuación de candidaturas se habilitará la realización de los mismos, posibilidad que no cabe en el caso de las candidaturas a Presidente, Vicepresidente de la República y asambleístas nacionales”, puntualiza.



El movimiento Justicia Social intenta inscribir la candidatura presidencial de Noboa, pese a que él no pasó por las primarias de esta tienda política. Frente a la negativa del Consejo, la dirigencia del partido tramita un recurso ante el TCE. Se trata de uno de los movimientos cuestionados por la Contraloría.