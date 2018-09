CNE define partidos que irán a elecciones

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Édgar Analuisa cambió el uniforme de policía por el traje de político. Después de 24 años de servicio, Analuisa se acogió a la jubilación con un objetivo claro: formar un movimiento político con enfoque social y comunitario. Hace cuatro años, el excapitán de la Policía dio los primeros pasos para conformar el Movimiento Independiente de Oportunidades y Equidad Social (MIOS).

Durante dos años, Analuisa y otros policías en servicio pasivo emprendieron una cruzada para lograr la inscripción del movimiento en el Consejo Nacional Electoral (CNE).



La experiencia de Analuisa en programas de educación vial y de servicio comunitario le permitió tener un contacto más cercano con la gente, especialmente con los moradores de las parroquias rurales.



MIOS presentó 140 000 firmas de respaldo para convertirse oficialmente en un movimiento cantonal, con ámbito de acción en Quito. El pasado miércoles, el CNE transitorio notificó a Analuisa que MIOS obtuvo su personería jurídica. “Somos gente del pueblo y trabajaremos en un verdadero plan integral para Quito”, dijo Analuisa.



Hoy, el Pleno del CNE transitorio cerrará la lista de organizaciones políticas que podrán participar en las elecciones seccionales del 24 de marzo del año próximo.

El excapitán Analuisa señaló que MIOS aspirará a obtener una concejalía o la representación de una junta parroquial. Y agregó que en los próximos días esperan cerrar un acuerdo con un “cuadro fuerte”, para buscar la Alcaldía de Quito.



Hasta el momento están aprobados 223 partidos y movimientos políticos, con ámbitos de acción nacional, provincial, cantonal y parroquial. Desde que entraron en funciones los cinco consejeros encargados, se aprobaron 48 nuevas tiendas políticas.



Solo en la última sesión del Pleno, efectuada el jueves anterior, se inscribieron 18 movimientos que cumplieron todos los lineamientos establecidos en el Código de la Democracia.



Diana Atamaint, vicepresidenta del CNE transitorio, señaló que uno de los objetivos que se propusieron los vocales encargados fue garantizar la participación política de la ciudadanía.



Por eso, extendieron el plazo que tenían las organizaciones que buscaban participar en las elecciones, para que pudiesen entregar la documentación requerida en las 24 delegaciones provinciales del CNE.



Atamaint reveló que cuando los vocales encargados iniciaron sus funciones, hallaron casos de movimientos políticos cuya inscripción “se represó” sin el debido sustento.



En lo que va del año, la Coordinación de Organizaciones Políticas del CNE revisó un total de 6 440 350 firmas de respaldo, presentadas por las organizaciones políticas que buscaban su personería.



Otro de los nuevos movimientos que el CNE inscribió es Ciudadano Renace, al que pertenece el medallista olímpico Jefferson Pérez. Edwin Loyola, director de ese movimiento cantonal, indicó que la organización tiene una orientación liberal y humanista. “Queremos construir una Cuenca de todos y para todos”, dijo Loyola luego de que se oficializara su inscripción.



Gustavo Vega, presidente del CNE transitorio, considera saludable que puedan participar nuevos actores en la lid electoral, “para que reivindiquen la política ecuatoriana”.



Se tiene previsto que este lunes el Pleno del CNE resuelva la inscripción de otros 38 nuevos movimientos. Así lo apuntó el consejero electoral José Cabrera. El vocal agregó que aumentaron los esfuerzos para garantizar los derechos de participación política.



Pero no todos están conformes con el accionar del CNE. Bolívar Armijos, presidente del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales del Ecuador (Conagopare), cuestionó que no se haya calificado al movimiento Fuerza Rural. Según el dirigente, desde el 2016 los integrantes de Fuerza Rural habrían presentado cerca de un millón de firmas de respaldo. Pero Armijos señaló que solo se calificaron 140 000.



“Mágicamente se ha inscrito a decenas de nuevos movimientos. Pero el nuestro fue descalificado”, indicó Armijos. Incluso, un grupo de integrantes de la Conagopare marchó el jueves anterior hasta la sede matriz del CNE para pedir que se revise el proceso de inscripción de Fuerza Rural. Sin embargo, el coordinador de Organizaciones Políticas del organismo electoral, Julio Mármol, les comunicó que ya no podrán participar en los comicios del próximo año.



Según el cronograma, la convocatoria oficial a elecciones se realizará el 21 de noviembre. La inscripción de candidatos de las organizaciones políticas habilitadas por el CNE correrá desde el 22 de noviembre hasta el 21 de diciembre.