El Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó las credenciales a las nuevas autoridades de Santa Elena, electas en los comicios del 24 de marzo.

Diana Atamaint, presidenta del organismo, asistió este jueves 18 de abril del 2019, a la ceremonia en la que se dio por terminado el proceso electoral, con la entrega de las credenciales a tres alcaldes, un prefecto, 23 concejales y 40 vocales de juntas parroquiales de esa localidad.



“Aquí se eligieron 68 autoridades y el compromiso se reflejó en el 91,16% de sufragantes que fueron a las urnas. El ausentismo fue del 8,84%. Esto nos deja una lectura clara sobre lo que implica el poder del voto”, dijo Atamaint.



Otto Vera, alcalde electo de Santa Elena, sostuvo que en esa circunscripción no hubo quejas por los resultados de los comicios. El burgomaestre se comprometió “a trabajar en beneficio de todos los peninsulares”.



José Villao, futuro prefecto de Santa Elena, señaló que el proceso electoral no tuvo contratiempos e indicó que tendrá una “responsabilidad grande con el país y los habitantes de la provincia”.



Las autoridades que recibieron las credenciales iniciarán oficialmente sus funciones el 14 de mayo, luego de ser posesionados.



Santa Elena es la segunda provincia en la que el CNE entrega credenciales a los ganadores de los comicios. El miércoles último, también se oficializó a los nuevos dignatarios de Galápagos. En esas Juntas Electorales ya no existían impugnaciones ni recursos de apelación.



A partir del próximo lunes 22 de abril, de la siguiente semana, los consejeros del CNE entregarán las credenciales a las nuevas autoridades de otras cuatro provincias: Sucumbíos, Napo, Cañar y Azuay.