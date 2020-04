El CNE lleva 41 días sin convocar a sesiones del Pleno, en el contexto de la pandemia del coronavirus

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El estado de excepción decretado para contener el avance del coronavirus en Ecuador cambió la dinámica de trabajo en los cinco poderes del Estado. La Función Ejecutiva, liderada por el Presidente de la República, Lenín Moreno, ha implementado gabinetes virtuales para coordinar acciones.

En el Legislativo, la Asamblea Nacional programó plenos en línea y las comisiones especializadas sesionan a través de videoconferencias. El Consejo de la Judicatura, máximo órgano administrativo de la Función Judicial, también ya usa ese mecanismo para realizar plenarias.



El Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), que forma parte de la Función de Transparencia y Control Social, de igual forma, ha sesionado a través de medios virtuales. Estas medidas se adoptaron, debido a las restricciones de movilidad y al confinamiento que determinaron las autoridades, para aplanar la curva de contagios del covid-19.



Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE), principal institución de la Función Electoral, aún no aplica esta nueva metodología para convocar a sesiones plenarias. Este miércoles, 22 de marzo del 2020, se cumplen 41 días desde que el CNE sesionó por última vez.



El consejero José Cabrera asegura que ha solicitado en cuatro ocasiones a la presidenta del CNE, Diana Atamaint, que convoque a sesiones plenarias, tomando en cuenta que el calendario electoral ya está en marcha y que existen actividades que se deben cumplir desde principios de mayo.



Sostiene que hay incertidumbre en las áreas técnicas de la institución, pues aún no se conoce cómo se deberá efectuar, por ejemplo, el proceso de registro de cambios de domicilio para las votaciones, previsto inicialmente para el cinco de mayo.



“Sí estamos trabajando en línea, pero las áreas operativas nos preguntan cómo procedemos en adelante. Todo eso se debe analizar en el Pleno, pero si no se convoca a sesiones, cómo podemos tratar”, manifestó Cabrera.



La titular del CNE es quien debe convocar a las plenarias. Sin embargo, Atamaint evitó pronunciarse sobre el tema y desde el área de comunicación de la entidad se explicó que se prevé llamar al Pleno la próxima semana, sin dar más detalles.



Cabrera recordó que hay temas urgentes que aún no se han definido, cuando restan menos de diez meses para los comicios. Por ejemplo, el presupuesto de las elecciones, los reglamentos de la reforma al Código de la Democracia, y ahora, se deben incorporar planes de contingencia, en el caso de que la pandemia no se controle hasta el 7 de febrero del 2021.

El consejero Luis Verdesoto y el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, piden que se analicen opciones de voto telemático, por ejemplo, en Guayas y Pichincha, las dos provincias que registran más casos de coronavirus. Además, apoyan que se reduzcan los gastos de promoción electoral, tal como lo planteó el Ejecutivo en el proyecto de Ley Humanitaria que actualmente analiza la Asamblea Nacional.