CNE alista llamado a comicios sin designar todavía las juntas provinciales

Con al menos tres temas considerados urgentes aún pendientes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) se apresta a convocar oficialmente a las elecciones generales del 2021. Según el cronograma mañana 17 de septiembre del 2020, en cadena nacional, se oficializará el llamado a los comicios.

Cuando restan apenas 24 horas para cumplir con ese hito, representantes del organismo y delegados del Ministerio de Finanzas aún no concluyen la reducción del presupuesto de USD 114,3 millones para organizar las votaciones.



Además, todavía no se han designado los integrantes de las juntas provinciales electorales y existe preocupación por los retrasos en los

procesos de contratación para la “reingeniería” del sistema informático.



Luis Verdesoto, consejero del bloque de minoría, advirtió de posibles “vulneraciones” y pide que el Pleno respete los tiempos establecidos en el Código de la Democracia.



Verdesoto argumenta que primero se debe aprobar el texto de la convocatoria y otorgar un plazo de al menos dos días para que la ciudadanía y los precandidatos puedan solicitar acciones de corrección o impugnación. Solo después de ese tiempo, insiste el funcionario, se puede hacer el llamado a elecciones. Agregó que eso se omitió en la convocatoria a las seccionales del 2019.



El consejero también cuestiona que en el borrador del texto no se haya incluido, por ejemplo, el número de asambleístas que se elegirán el 7 de febrero del 2021. Verdesoto proponía modificar unos días el calendario para que no quede “ninguna mancha de duda en el proceso” y garantizar el plazo para posibles reclamos.

Sin embargo, minutos después de su conferencia de prensa, desde el CNE se anunció que hoy se prevé aprobar el texto de la convocatoria y mañana se efectuarían la publicación y la difusión del llamado a elecciones, acatando los plazos legales. Hasta el cierre de esta edición, no se confirmó si mañana se realizarán dos plenarias o solo una.



Una vez que se convoque a elecciones, al siguiente día se iniciará oficialmente la fase de inscripción y calificación de candidaturas. Este proceso se puede hacer en línea o también de forma presencial, respetando los protocolos de bioseguridad. Según Verdesoto, 4 280 aspirantes a la Presidencia, Vicepresidencia, Asamblea y Parlamento Andino aceptaron presencialmente sus ­nominaciones y siguen en carrera electoral.



La presidenta del CNE, Diana Atamaint, estuvo ayer 15 de septiembre en la Delegación Electoral de Loja. Explicó que en las mesas técnicas para reducir el presupuesto ya se han logrado avances. Habló de la posibilidad de disminuir los sueldos de profesionales y técnicos que se deben contratar, aunque no dio más detalles al respecto.

La titular insiste en que se requiere contar con el dinero para posesionar a los miembros de las 24 juntas provinciales electorales y de la mesa especial del exterior. Esos funcionarios, a partir de este viernes, se encargarán de inscribir y calificar las precandidaturas provinciales y las de los aspirantes fuera del país. “Necesitamos los recursos para, previamente, ser nombrados. Ellos deben iniciar funciones el 18 de septiembre”, confirmó Atamaint.



En dos sesiones anteriores, las autoridades del CNE suspendieron la designación de los 150 integrantes de las juntas. Estos profesionales son una suerte de delegados de cada consejero; para su designación cuentan con una base de datos con “gente de experiencia”.



José Cabrera, consejero del bloque de mayoría, contó que cada vocal de las juntas percibiría un sueldo de USD 2 597 y cada secretario, USD 1 212. “Es preocupante. Los candidatos pueden ir el 18 de septiembre a inscribirse y no va a haber nadie que los reciba”, comentó.



Durante los consejos consultivos que el CNE realizó con delegados de partidos y movimientos, se pidió transparentar cómo se designará a los integrantes de las juntas.



La falta de recursos también complica el proceso de “rein­geniería” informática que ofrecieron las autoridades electorales. Cabrera reconoce que existen retrasos en el proceso, pero asegura que aún están a tiempo de corregirlos para que no existan contratiempos durante las votaciones.



Cabrera mencionó que de manera urgente se necesitan adquirir los nuevos servidores, ya que de los 162 que se usan para el procesamiento de actas, 158 están obsoletos.



También argumenta que debido a la pandemia del coronavirus, tuvieron que añadir servicios no contemplados, como certificados en línea, cambios de domicilio de manera telemática, entre otros procesos. “Se trabaja con los técnicos, pero necesitamos más gente y equipos”, añadió.