¿Qué es y cómo funcionará la clínica 'en línea' para el diagnóstico de cáncer en Ecuador?

Desde este jueves 18 de febrero del 2021, Ecuador contará con la primera clínica virtual para el diagnóstico de cáncer. Su objetivo es que los médicos -de todos los niveles de atención- puedan compartir sus casos frente a especialistas. Estos últimos darán pautas y guiarán en el proceso de detección.

Lo explicó Diego Jimbo, representante del Acuerdo Nacional contra el Cáncer. “No es una tele consulta. Hacemos una tele tutoría para que el personal de salud atienda oportunamente a sus pacientes y, sobre todo, se realice un diagnóstico oportuno”.



Recordó que si se detecta rápidamente esta enfermedad se podrá brindar un tratamiento adecuado y rápido a las personas que lo requieran. “Con estas teles tutorías médicas o asesorías entre pares se puede alcanzar a más de 200 galenos desde el primer nivel de atención. Así se podrán salvar al menos 100 000 vidas anuales, es decir, es la diferencia entre la vida y la muerte”.



Los profesionales que acudan podrán tener beneficios. Lo más importante es que adquirirán nuevos conocimientos y tendrán nuevas herramientas para la detección de este mal; además habrá incentivos, como formar redes o comunidades.



La primera tele tutoría, que además es gratuita, se realizará el martes 23 de febrero, a las 19:00.



Jimbo también destacó la importancia del Observatorio del Cáncer, en donde se analiza cómo va la política pública con respecto a esta enfermedad y sus avances. Además, sostuvo que enviaron un pedido al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) para que se incluyan preguntas sobre esta patología en el próximo censo que se hará en el país.



¿Cómo estuvo la atención a pacientes con cáncer durante la pandemia?



Jimbo lamenta la falta de atención a los pacientes oncológicos. “Primero debemos entender que no es lo mismo tratar una gripe a un cáncer. Si el tratamiento de este último se demora significa la muerte de la persona. Así, si una cirugía se retrasa ocho semanas, la posibilidad de fallecer se incrementa en un 17%; y si son 12 semanas es del 26%”.



Durante estos casi 12 meses de pandemia se han reportado pacientes que no han accedido a sus tratamientos.



En una encuesta realizada por el Acuerdo Contra el Cáncer a 500 personas, más del 85% de pacientes recibe atención a través del sistema público y no mediante un seguro de salud privado.

De los encuestados, el 58,3% manifestó haber tenido dificultades para acceder a los servicios de salud durante la cuarentena, siendo la cancelación de citas con el médico especialista la más destacada con el 24%, seguido del aplazamiento de la quimioterapia (14,3%) y la falta de entrega de medicamentos (10,9%).