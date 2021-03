Ciudades de Ecuador se quedan en la oscuridad por la caída de ceniza del volcán Sangay

El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional informó a las 02:50 del jueves 11 de marzo del 2021, que imágenes satelitales captaron la emisión de ceniza del volcán Sangay, el coloso está ubicado en cordillera Real, provincia de Morona Santiago, en la Amazonía del Ecuador.

Según el informe del Geofísico, la columna de ceniza fue de 7 270 metros sobre el nivel del cráter del volcán Sangay. La nube se desplazó y cubrió los cantones de Riobamba, Guamote, Alausí, Chambo, en la provincia de Chimborazo, Sierra andina del país. Hasta las 08:00 del jueves, la luz del sol no se podía observar en esos cantones. El cielo se oscureció dando la apariencia de que aún no amanecía.



Una lluvia ligera con ceniza empezó a caer en Riobamba cerca de las 08:00 y se prevé que en las próximas horas cambie a entre modera e intensa. En otras localidades, como Cebadas, en Guamote, la precipitación se inició cerca de las 06:00.



El Municipio de Riobamba emitió un comunicado a la ciudadanía y pidió utilizar protección en los ojos, mascarillas y no salir de las viviendas si no es necesario. El Comité de Operaciones en Emergencias (COE) de la ciudad se reunirá en las próximas horas para tomar decisiones sobre la caída de ceniza.



Según reportes del Geofísico, el polvo volcánico también podría llegar hasta Morona Santiago, Bolívar, Cañar y Guayas.

Pasadas las 08:00, la ceniza del volcán Sangay empezó a caer en Riobamba. Foto: Cristina Márquez/ EL COMERCIO

El ECU 911 de Riobamba dijo que las cámaras de videovigilancia realizan un monitoreo de los cantones de Chimborazo, en donde se registra un ambiente de oscuridad producto de la ceniza.

Las autoridades locales recomendaron a las personas que eviten salir, ante la caída de ceniza. Foto: Cristina Márquez/ EL COMERCIO



Las autoridades no informaron sobre el alcance de la ceniza, hasta pasadas las 08:04 de este jueves.

#Riobamba a punto de recibir ceniza del #Sangay.

Usen mascarilla.

Mantengan limpias las aceras.

Cuiden a sus mascotas. pic.twitter.com/xaOkLs6O9c — Lenin J. Soria (@leninsorias) March 11, 2021