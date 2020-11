Ciudad de México decreta ley seca por contagios de covid-19 al 'límite'

La venta de alcohol más allá de los restaurantes quedó prohibida durante los fines de semana en Ciudad de México para paliar una curva de contagios al "límite", informó este viernes 20 de noviembre del 2020 la jefa del Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum.

"De seguir esta tendencia de las últimas semanas, estaríamos hacia finales de diciembre con la misma ocupación hospitalaria que tuvimos en mayo.



Estamos a seis semanas o cinco semanas de corregir esta tendencia y que no lleguemos a una saturación", afirmó Sheinbaum en conferencia de prensa.



Las declaraciones de la jefa de Gobierno ocurren un día después de que México superó las 100 000 muertes por covid-19, de las que la capital del país representa el 16%, además del millón de contagios nacionales rebasados la semana pasada.



Desde este viernes 20 hasta el domingo 22 de noviembre se aplicará la ley seca en ocho de las 16 alcaldías (demarcaciones) capitalinas, mientras que el próximo fin de semana no se podrá vender alcohol en las otras ocho, por lo queda establecido un sistema rotatorio.



"Son ocho alcaldías un fin de semana y ocho alcaldías otro fin de semana. Esto lo vamos a mantener hasta que bajen los contagios", dijo la jefa de Gobierno acerca de una medida tomada "para evitar, inhibir, las fiestas".



No se podrá adquirir alcohol este fin de semana, más allá de en un restaurante, en las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.



La mandataria local aseguró que la ciudad está en "el límite" del semáforo naranja (riesgo alto de contagios) y que para no retroceder al rojo, donde todas las actividades no esenciales se cerrarían de nuevo, se debe "trabajar conjuntamente para bajar la curva de contagios y sobre todo la hospitalización en Ciudad de México".



La ocupación hospitalaria pasó en la capital mexicana de un 45% al 49% en la última semana, con 3.532 camas ocupadas.



Para paliar esta tendencia al alza, Sheinbaum anunció otras medidas que se unen a la ley seca, como restringir los horarios de centros comerciales, negocios y tiendas a las 19:00 horas, una limitación que ya se había aplicado a otras actividades como gimnasios, cines y museos.

Desde este viernes también están activos 26 macroquioscos de pruebas rápidas y PCR para detectar covid-19, que se unen a los instalados en las 158 colonias de atención prioritaria y a los 117 centros de salud donde ya se realizaban.



"Nuestro objetivo es duplicar el número de pruebas y con ello el objetivo final es identificar positivos, aislarlos, que no sigan propagando la enfermedad y darles seguimiento médico", detalló la mandataria.



Actualmente se realizan en la capital unas 5 000 pruebas diarias y la intención es llegar a las 10 000, el 70% de test rápidos y el 30% PCR.



Además, Ciudad de México puso en marcha en establecimientos cerrados un sistema de códigos QR para identificar contactos de casos positivos.



"La idea es que a través del celular se identifique. Si la persona llega a ser positiva, se le avisa a las personas que estuvieron en el sitio para que puedan irse a tomar una prueba", precisó Sheinbaum.