Ciudad de México sigue en alerta máxima por el covid-19, pero reabrirán pequeños comercios

La Ciudad de México continuará la próxima semana en alerta máxima por la pandemia de covid-19 aunque permitirá la apertura de pequeños comercios que atiendan a pie de puerta, aplazando todavía la apertura de centros comerciales.

Con la consigna de "reactivar sin arriesgar", a partir del lunes 1 de febrero comenzará el programa Ciudad al Aire Libre para comercios que no estén ubicados dentro de plazas comerciales, según informó este viernes 29 de enero del 2021 el Gobierno de la Ciudad de México.



"En la última semana hemos tenido una ligera disminución en las hospitalizaciones, asociada a una disminución en los contagios y las llamadas a números de emergencia", dijo en conferencia de prensa la jefa del Gobierno de la metrópoli, Claudia Sheinbaum, quien confió en que las cifras sigan disminuyendo.



"Debemos abrir las actividades económicas pero sin arriesgar. Seguimos abriendo actividades, particularmente en el comercio y queremos hacer esta prueba al aire libre, especialmente en el Centro Histórico", añadió.

La funcionaria explicó que esa apertura será "con atención a pie de puerta", de martes a sábado, hasta las 17 horas y con medidas de prevención e higiene ya conocidas.



No obstante, se aplazó para el 8 de febrero la apertura de centros comerciales y tiendas departamentales con aforo restringido del 20 %, acceso limitado y con horarios reducidos, que se había previsto para el próximo lunes.



Aunque el rojo (máximo riesgo) en el semáforo epidemiológico del Gobierno mexicano decreta el cierre de todas las actividades económicas no esenciales, el Gobierno capitalino anunció desde el pasado viernes la apertura de ciertos negocios.

La capital mexicana, el foco de la pandemia en el país, registró este viernes 29 7 244 personas hospitalizadas por covid-19, apenas 75 menos que el pasado viernes. De estas, 1.828 están intubadas, 29 menos que la semana pasada.

La capital decretó el semáforo rojo el pasado 19 de diciembre para evitar la saturación de sus hospitales durante las fiestas navideñas y de año nuevo.



Reabren el Estado de México



En un acción similar, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, informó este viernes que la entidad más poblada del país, y vecina de la capital, se mantendrá en alerta máxima las próximas dos semanas aunque permitirá la reapertura parcial de restaurantes y centros comerciales a partir del 1 de febrero.



"Los centros comerciales y tiendas departamentales, así como el comercio minorista y mayorista, podrán abrir de lunes a viernes hasta las 21.00 horas y con un aforo máximo del 20 %, pero deberán cerrar sábados y domingos", dijo Del Mazo en un mensaje en redes sociales.



Sobre los restaurantes, Del Mazo dijo que podrán abrir con un aforo del 30 % al interior y un 40 % al exterior.



El país reportó el jueves un 1,82 millones de contagios y 155 145 fallecimientos, colocándose como el tercer país por número de muertos.

México fue uno de los primeros países en arrancar la vacunación de covid-19, el 24 de diciembre, con la vacuna de Pfizer y hasta ahora ha aplicado más de 650 000 dosis a su personal sanitario