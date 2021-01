Cinco cantones de Imbabura analizarán las restricciones que se aplicarán en el feriado de Carnaval

Las autoridades de Ibarra, Antonio Ante, Cotacachi, Pimampiro y Urcuquí, en la provincia de Imbabura, aún no han definido las medidas que se aplicarán durante el feriado de Carnaval, del 13 al 16 de febrero del 2021.

El único que ha tomado medidas es el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Otavalo. En este cantón se aplican 18 disposiciones que están vigentes desde el 27 de enero hasta el 18 de febrero próximo.



Una de ellas ratifica la resolución tomada en noviembre del 2020 de suspender el Pawkar Raymi o Fiesta del Florecimiento, que se realizaban en las comunidades indígenas. También que el funcionamiento de locales comerciales y restaurantes sea solo hasta las 22:00 y con un aforo del 50%. Además, se restringe la circulación vehicular de 23:00 a 04:00 y se dispuso el cierre de piscinas y balnearios.



En Ibarra, capital de Imbabura, está previsto que este tema se analice en la próxima reunión del COE cantonal, que se realizará el viernes 5 febrero.



Sin embargo, hay actividades que esta vez no se realizarán. La Fundación Piel Negra, organizadora del Carnaval Coangue, anunció que este año no harán el colorido programa debido a la pandemia del covid-19. Hasta el año pasado, el festival, que incluía música, danza, artesanías y gastronomía afroecuatoriana, se desarrolló en el Valle del Chota, una parcialidad Afroecuatorinana de la Sierra norte del Ecuador.



Según Jorge Lara, coordinador del Carnaval Coangue, desde el 2003 en que empezaron con esta actividad, el número de visitantes ha ido creciendo. El año pasado recibieron a 60 000 personas, durante el Carnaval.



Sin embargo, comenta que acatarán las disposiciones del COE nacional y cantonal que restringen los actos masivos que provocan aglomeración de personas.



En Antonio Ante aún no se definen las medidas que se aplicarán durante los cuatro días del feriado. Pablo Cueva, jefe de Seguridad y Gestión de Riesgos del municipio, señala que la próxima sesión del COE cantonal, que puede ser el 4 o 5 de febrero próximo, se conocerán los informes de la mesa técnica para tomar una decisión.



La Expo Feria Atuntaqui era uno de los mayores atractivos de este cantón hasta el año pasado. Pero, esta vez no se efectuaría.



Juan Carlos Ortiz, presidente de la Cámara de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Antonio Ante, señala que este gremio tiene fijadas sus esperanzas en el próximo feriado. Pero, todo dependerá de las decisiones que tome el COE nacional y cantonal.



En Pimampiro, el COE local se reunirá el próximo lunes o martes para definir las medidas que aplicarán durante el próximo asueto. En esa reunión se resolverá la no realización de actos relacionados al denominado Carnaval del Sol, con el que atraían a turistas hasta el año pasado.



En los cantones Cotacachi y Urcuquí, igualmente, se prevé la próxima semana tomar medidas respecto al feriado.



En el 2020, la Prefectura de Imbabura apoyó a la realización de 36 programas en varios cantones de la provincia que se organizaron por el Carnaval, considerado uno de los feriados más importantes del año.



Arturo Mier, subdirector de Turismo de la institución, comenta que esta vez no se asignó presupuesto para ese tipo de actividades.



Por ello, para el próximo feriado la institución provincial promociona actividades de turismo rural, que incluyen visitas a sitios que antes no eran muy conocidos.