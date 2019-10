Transportistas de Quito anunciarán la tarde de este jueves si se mantiene la paralización 

LEA TAMBIÉN

Quito amaneció sin buses la mañana de este jueves 3 de octubre del 2019, tras la decisión de los transportistas de suspender el servicio debido al Decreto Presidencial de quitar el subsidio a los combustibles.

Como medida de rechazo, buses, taxis y vehículos pesados en general decidieron no operar como medida de presión al Gobierno para que elimine la disposición.



A lo largo de la ciudad, la ausencia de buses afectó la cotidianidad de la gente. En el sector de Carapungo, en el norte de Quito, cientos de personas caminaban por la vereda de la Panamericana Norte, sector Calderón-Quito, en busca de un medio de transporte para llegar a sus destinos.

Por esa vía no se observó ni un solo bus. Taxis, camionetas y furgonetas brindan el servicio en la zona, pero no es suficiente para la cantidad de gente.



Sofía Viteri debía dirigirse a su trabajo en La Gasca, pero al no encontrar bus, debió compartir un taxi con otras tres personas. Pagó USD 3, y sin embargo, no logró llegar a tiempo.



Usualmente la Panamericana Norte es una de las vías de Quito más transitadas por los buses. Todas las unidades que llegan del norte del país cruzan por allí para llegar a la Terminal Terrestre de Carcelén. Sin embargo, hoy, plegaron al paro los buses que conecta Quito con Cayambe. Al igual que los que llegan de Guayllabamba, Tabacundo, Tocachi, Cangahua y Cajas.

#ACTUALIZACIÓN Se mantiene cierre total de la Panamericana Norte entrada a Carapungo por manifestantes en el lugar. Personal operativo gestiona desvíos vehiculares. pic.twitter.com/lW5H9oTMMv — AMT Quito (@AMTQuito) October 3, 2019

En El Condado, a la altura de la avenida Mariscal Sucre, en el norte de Quito, los vehículos circulaban con normalidad a las 06:45. Sin los buses de la cooperativa San Carlos y Mitad del Mundo que usualmente circulan por allí, las vías lucías despejadas. Sin embargo, la ausencia de transporte público complicó a la gente. Alfonso Cayetano, de 38 años, vive en la Esperanza y trabaja en la construcción. Debía llegar a una obra por la Comuna a las 08:00, pero le fue imposible. A las 07:30 todavía buscaba en qué movilizarse ya que no contaba con los USD 6 que un taxi le quería cobrar.



Jorge Yánez, presidente de la Unión de Operadoras de Transporte Urbano de Quito, contó que Quito se unió al paro ya que la decisión de suspender el servicio fue general en todo el país.



Los 2 380 buses que tienen permiso de operación en Quito, que trabajan en los cuatro corredores están aliados en esa misma línea: Central Norte, Ecovía, Mariscal Sucre y Oriental. Entre ellos hay convencionales, alimentadores y los articulados que cubren la ruta Ofelia Universidad Central.

#ParoDeTransporte | Situación en la avenida Simón Bolívar, sector Loma de Puengasí. Vía bloqueada al tránsito vehicular » https://t.co/tXT9q4hSdC pic.twitter.com/wFG121Vsjf — El Comercio (@elcomerciocom) October 3, 2019

Yánez indicó que la medida se analizará en la mañana y en horas de la tarde anunciarán si se mantiene o es progresiva.



Dijo además, que durante la mañana mantendrán reuniones de trabajo con autoridades para buscar alternativas. El gremio tiene una propuesta, ya que al momento la Comisión de Movilidad analiza el proyecto de alza tarifaria que los próximos días será tratada por el Concejo Metropolitano.



Como parte de las protestas, hay sectores de la ciudad que fueron bloqueados. En el norte, a la altura del la iglesia de la Concepción, un grupo de taxistas quemó llantas en la vía y bloqueó el paso vehicular. Las vías también fueron tomadas en la Ferroviaria y en la avenida Morán Valverde, en el sector del puente de Guajaló, y en la avenida Simón bolívar, a la altura de la loma de Puengasí.



Carlos Brunis, presidente de la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis de Pichincha, indicó que las unidades también se vieron en la necesidad de suspender las operaciones. “Nos unimos para rechazar el Decreto Ejecutivo que elimina los subsidios de combustibles y pedirle al Gobierno que lo derogue ya que afecta no solo al transporte público sino a todo el pueblo ecuatoriano”.



Brunis asegura que trabajar con el combustible a ese precio les resultará imposible. Dijo que ya con la medida Hoy no circula, que les quita un día de trabajo, se ven afectados.



Un taxi, usualmente al día tanquea unos USD 12. Con el alza, deberán tanquear hasta USD 16, lo que les afecta directamente.



Sobre los bloqueos, dijo desconocer qué unidades son las que están actuando de esa manera. “Como organismo tenemos 193 operadoras afiliadas, pero en Quito hay 325 operadoras. Hemos pedido a los compañeros que cuiden el orden, la integridad y que respeten la propiedad privada ya que nuestras acciones son en rechazo a la medida, no contra el pueblo porque nosotros también somos pueblo”, finalizó.



A las protestas se sumaron personas que en los alrededores de la Universidad Central realizaron quema de llantas, sobre todo en la avenida América.