Chone, Rocafuerte, Tosagua y Manta, en Manabí, no abrirán sus cementerios los cuatro días del feriado 

Los cantones manabitas de Chone, Rocafuerte, Tosagua y Manta decidieron cerrar los cementerios públicos y privados para este feriado del Día de los Difuntos, del 31 de octubre al 3 de noviembre del 2020.

En el caso de Rocafuerte y Manta, la decisión se tomó por un incremento de casos de covid-19 en las últimas semanas como consecuencia del relajamiento de la ciudadanía en el último feriado por la Independencia de Guayaquil (9 de octubre).



Según el Municipio de Rocafuerte, en años anteriores las personas asistieron de forma masiva a los cementerios en este feriado.



Flor Macías, medica ocupacional del Municipio de Rocafuerte, señaló que en el cantón la tendencia de la curva epidemiológica desde hace varios meses era hacia la baja. Pero en las últimas tres semanas los casos han aumentado.



Hace tres semanas, Rocafuerte tenía 316 casos confirmados. Este 26 de octubre del 2020 ya se ha registrado 332. Esa cifra es alta porque en semanas anteriores solo se registraban entre 1 y 2 casos semanales.



Macías señaló en el programa municipal transmitido por Facebook que uno de los factores predominantes para que los casos aumenten fue la eliminación del estado de excepción. Las personas tuvieron la percepción de que con el fin del estado de excepción el virus también se acabó; y eso ocasionó que las personas se relajaran. Si bien utilizan la mascarilla, no se la colocan correctamente u olvidan colocarse gel antibacterial.

Las autoridades de Portoviejo decidieron abrir los camposantos durante el feriado por el Dia de los Difuntos e Independencia de Cuenca, del 31 de octubre al 3 de noviembre del 2020. Foto: Cortesía Municipio de Portoviejo



Desde el domingo 25 de octubre rigen nuevas medidas en ese cantón. Se prohíbe la venta de licor los fines de semana, los restaurantes atenderán únicamente con el 50% de su capacidad, los velorios y reuniones familiares solo podrán hacerse con un aforo de máximo 25 personas. Además, el cementerio estará cerrado durante el feriado de cuatro días.



El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Manta también decidió no abrir los cementerios y reducir el horario de movilidad 05:00 a 22:00, al igual que el de las playas hasta las 15:00. Además, está prohibido el consumo y venta de alcohol los fines de semana. Los locales comerciales solo podrán atender con el 50% del aforo y las normas de bioseguridad impuestas por el COE.



En los operativos del 23 al 25 de octubre se suspendió la actividad comercial de cinco locales de comida por falta de medidas de bioseguridad, señalización y luces de emergencia.



También se emitieron dos actas de advertencia y llamados de atención a locales de comida rápida, por ofrecer un servicio sin el uso correcto de elementos de protección e incumplimiento del horario de cierre.



Se realizaron pruebas de alcoholemia en Piedra Larga, Plaza del Sol y espigón de Barbasquillo, tras un operativo de la Dirección Municipal de Tránsito. Como resultado se identificó a un conductor en estado etílico, señaló el Municipio.



El alcalde Agustín Intriago señaló que el domingo los balnearios (playas) fueron desalojados a partir de las 15:00. En los locales de venta autorizada no hubo el expendio de bebidas alcohólicas. “Quizá en algunos sitios minoristas lo hubo y aunque nuestra capacidad de control es limitada, en lo que podemos, estamos siendo drásticos. Necesitamos conciencia ciudadana”.



En los camposantos de Tosagua y de Chone, los COE cantonales decidieron acatar el pedido del COE nacional de no habilitar los cementerios.



Además se reducirá el aforo a los balnearios de 75% del aforo al 50% y se realizarán controles vehiculares en las principales vías.



En Portoviejo sí se abrirán los 18 cementerios. De hecho, se habilitaron desde la semana anterior para que las personas acudan con tiempo y no haya aglomeraciones en los días de asueto. Además, se implementó un plan de contingencia en el que las personas solo podrán permanecer hasta una hora en el camposanto y se prohibió el comercio informal.



Los COE del resto de cantones manabitas aún no han decidido si habilitarán o no los cementerios. Se tiene previsto que se reúnan hasta el miércoles 28 de octubre.