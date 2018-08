Chofer de Uber es sospechoso de matar a un taxista y herir a otros dos en Chile

LEA TAMBIÉN

Un supuesto conductor de Uber mató de un disparo a un taxista e hirió a otros dos este sábado 11 de agosto del 2018 en Chile en un confuso incidente en medio de la polémica surgida entre las aplicaciones de pasajeros y el gremio del sector, informó la Policía.

Un grupo de taxistas detuvieron y golpearon el vehículo del conductor de un vehículo rojo que según los agresores eran un vehículo de la aplicación Uber, a la cual acusan de actuar ilegalmente y que sus operaciones han reducido sus ganancias a la mitad desde que apareció en Chile en el 2014.



El conductor agredido descendió del vehículo y disparó a los taxistas, tras lo cual se dio a la fuga. Uno de los taxistas “resultó con una herida en el abdomen que le provocó la muerte”, y otros dos también fueron heridos pero “se encuentran fuera de riesgo vital” y eran atendidos en un hospital público, según la Policía.



La policía inició una persecución y horas más tarde detuvo al conductor que realizó los disparos, pero las autoridades no confirmaron si era conductor de Uber.



Por su parte, Uber anunció en un comunicado que “el sujeto detenido tenía una cuenta habilitada para manejar con la aplicación, pero no se encontraba conectado a ella al momento del incidente”, según informó el diario La Tercera.



El gobierno chileno anunció una ley para regular el funcionamiento de empresas como Uber o Cabify, pero el sindicato de taxistas de Chile ya anunció que la norma no resuelve la ilegalidad de las empresas de pasajeros por internet.