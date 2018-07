La pelota del Mundial que Putin le regaló a Trump contenía un chip transmisor

LEA TAMBIÉN

El pasado 16 de julio, el presidente Donald Trump mantuvo la esperada cumbre con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en la capital finlandesa de Helsinki. El encuentro se produjo un día después de la final del Mundial, que organizó Rusia, en la que Francia se consagró campeón al vencer en la final a Croacia.

Después de más de dos horas de mantener una conversación privada en el palacio presidencial de Helsinki, los mandatarios brindaron una conferencia de prensa conjunta. Para el cierre de la misma, Putin tenía preparado un regalo para Trump. El fútbol estuvo presente en la agenda de temas, ya que pocas horas atrás había culminado la primera Copa del Mundo celebrada en Rusia, y semanas atrás Estados Unidos fue confirmado como organizador para el Mundial de 2026, junto a México y Canadá.



En ese marco, el Jefe de Estado ruso le obsequió la pelota oficial que se utilizó en la gran final. "Para concluir, con respecto al Mundial, hablando específicamente de la pelota… Señor presidente, le doy esta pelota a usted, y ahora la pelota está en su cancha. Más aún considerando que Estados Unidos organizará el Mundial de fútbol en 2026", le manifestó Putin.



Acto seguido, su par norteamericano la mostró a los periodistas, agradeció el gesto y se la entregó a su esposa, Melania Trump: "Es cierto, muchas gracias. Vamos a organizarlo, y esperamos hacer un trabajo tan bueno como ustedes. Es muy amable, irá a mi hijo Barron".



A casi diez días de ese encuentro, la cadena Bloomberg reveló el miércoles 25 de julio del 2018 que la pelota que recibió el presidente de Estados Unidos de manos de su homólogo ruso contenía un chip transmisor. Tras la cumbre de Helsinki, varios dirigentes norteamericanos, entre ellos el senador republicano Lindsey Graham, se mostraron escépticos con el regalo. No obstante, cabe aclarar que el dispositivo no se trata de un chip espía.



La propia marca (Adidas) explica en su página web en qué consiste la tecnología que contiene el balón Telstar 18. La misma es conocida como "Near Field Communication" (NFC) o "Tecnología de campo cercano", y permite que dos dispositivos intercambien datos o activen ciertas acciones cuando están físicamente conectados entre sí, a una distancia cercana.



El dispositivo conectado al NFC, generalmente smartphones o tablets, transmite señales de radiofrecuencia que interactúan con el chip, que tiene 2 centímetros de diámetro y 0,2 milímetros de grosor.



¿Pero para qué sirve este transmisor en el balón? El mismo permite acceder a un sitio web a través de teléfonos móviles o tablets que ofrece contenidos exclusivos de Adidas, como competiciones especiales y desafíos.



Pese a las especulaciones que pueden surgir al advertir que Trump recibió una pelota con un chip de manos de Putin, la marca deportiva alemana deja en claro que "no es posible eliminar o reescribir los parámetros codificados" en el dispositivo.



El balón, por su parte, lleva impreso un logotipo que indica la presencia de un chip. No obstante, es imposible determinar si este fue removido o no, ya que se encuentra ubicado entre las diferentes capas del esférico.



Bloomberg informa que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, aclaró por medio de un correo electrónico que "el proceso de evaluación de seguridad que se realiza para cada regalo se hizo también para el balón de fútbol".



"No vamos a comentar más sobre los procedimientos de seguridad", concluye el breve texto de la funcionaria norteamericana, quien tampoco detalló si fue advertida alguna modificación en la pelota.