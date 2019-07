China sancionará a empresas de EE.UU. implicadas en venta de armas a Taiwán

LEA TAMBIÉN

China dijo el viernes 12 de julio del 2019 que impondrá sanciones a las empresas estadounidenses implicadas en una venta de armas por USD2 200 millones a Taiwán, isla reivindicada por Pekín.

“Las ventas de armas a Taiwán por parte de Estados Unidos constituyen una grave violación de las normas fundamentales del derecho internacional y de las relaciones internacionales” indicó en un comunicado Geng Shuang, un portavoz del ministerio chino de Relaciones Exteriores



Para preservar los intereses nacionales, China impondrá sanciones a empresas estadounidenses que participen en esta venta de armas a Taiwán, agregó, sin precisar la naturaleza de las sanciones.



La iniciativa de venta ocurre en medio de tensiones entre Pekín y Washington, que se libran una guerra comercial desde el año pasado.



China considera como parte de su territorio a la isla de Taiwán, que no es reconocida como un Estado independiente por la ONU.



Washington, que rompió relaciones diplomáticas con Taiwán en 1979 para reconocer al gobierno de Pekín como único representante de China, sigue siendo no obstante el aliado más poderoso de la isla y su principal proveedor de armas.



Esta no es la primera vez que Estados Unidos autoriza la venta de armas a Taiwán, y cada vez que lo hace provoca la ira de China.