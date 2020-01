China promete transparencia en crisis de coronavirus y Japón y EE.UU. evacúan a sus ciudadanos

LEA TAMBIÉN

China prometió “transparencia” ante la epidemia del nuevo coronavirus, que ya ha causado 132 muertos y casi 6 000 enfermos, mientras que dos primeros aviones con ciudadanos extranjeros despegaron este miércoles 28 de enero del 2020 de Wuhan con destino a Japón y Estados Unidos.

Japón fue el primer país en repatriar a sus ciudadanos, que rondan los 650 en la provincia. Un avión con 200 de ellos llegó a Tokio procedente de Wuhan.



Estados Unidos también anunció que un avión enviado a Wuhan para evacuar al personal de su consulado en esta ciudad, así como a otros ciudadanos estadounidenses, despegó el miércoles por la mañana.



Unos 350 ciudadanos europeos regresarán en dos aviones, anunció la Comisión Europea, que aseguró que los repatriados están sanos o no presentan síntomas.



El número de víctimas volvió a subir. Se registraron 26 muertes más en China, con lo que el número total de muertos es de 132. Además el miércoles había 5 974 personas infectadas con el nuevo coronavirus en el país y más de 9 000 casos sospechosos, anunciaron las autoridades sanitarias.



“La epidemia es un demonio y no podemos dejar escondido ese demonio”, aseguró el presidente chino, Xi Jinping, en alusión al hecho de que el gobierno comunista fue acusado de ocultar el anterior coronavirus, el SRAS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo) , que causó cientos de muertos en 2002 y 2003.



Horas más tarde, Estados Unidos acentuaba la presión sobre Pekín. “ Una mayor cooperación y transparencia son los pasos más importantes que se pueden dar hacia una respuesta más efectiva ” , dijo a la prensa el secretario de Salud, Alex Azar.



Los primeros casos fuera de China de contagio entre humanos aparecieron este martes, en Japón y Alemania.



En Japón enfermó un hombre de 60 años que nunca había viajado a China, pero que hizo de chófer para un grupo de turistas provenientes de Wuhan.



El martes por la noche se anunciaron tres casos adicionales de infección con el virus 2019-nCoV en Baviera, en el sur de Alemania. Son empleados de la misma compañía donde se había identificado el primer caso por la mañana. Las autoridades sanitarias locales habían especificado que este primer paciente había sido infectado por otra persona en territorio alemán, lo que representa la primera transmisión del virus identificada en suelo europeo.



Una docena de países se han visto afectados -con unos 50 pacientes- en Asia, Europa, América del Norte y Australia, pero desde la aparición de la neumonía viral en diciembre en Wuhan (centro de China) no se había registrado un contagio entre humanos fuera de ese país.



Francia anunció por otro lado un cuarto caso, el de un turista chino que se encuentra “grave”, hospitalizado en París.



Zhong Nanshan, un reputado científico de la Comisión Nacional de Salud de China, consideró que la epidemia debería alcanzar un pico en una semana o alrededor de diez días.



Estados Unidos aseguró que intenta desarrollar una vacuna, pero reconoció que podría ser que la epidemia disminuya antes de que esté lista, como fue el caso durante la epidemia de SRAS.

Repatriación



Casi la totalidad de la provincia de Hubei, cuya capital es Wuhan, está aislada del mundo por orden de las autoridades para intentar frenar la epidemia. Unos 56 millones de habitantes viven confinados.



Una cuarentena que sorprendió a miles de extranjeros en la región.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) , que considera “alta” la amenaza a nivel internacional, anunció el envío “cuanto antes” a China de expertos internacionales para poner en común la información sobre el virus y proporcionar una “respuesta global”.



Muchos extranjeros que viven en Wuhan, que no tenían garantías de que se irían, estaban muy angustiados: “Es extremadamente estresante. El principal temor es que esto dure meses”, confió Joseph Pacey, un profesor británico de 31 años.

Batería de medidas



La propagación del virus aumenta la ansiedad y la batería de medidas de contención. Muchos países reforzaron la precaución en sus fronteras. Mongolia cerró la carretera con China.



Hong Kong ha anunciado que reducirá a la mitad los vuelos desde China continental, al tiempo que cerrará seis de los 14 pasos fronterizos.



Alemania, Estados Unidos y el Reino Unido desaconsejan viajar a China.



El pánico se apoderaba de las grandes metrópolis chinas, donde los habitantes permanecían encerrados en sus casas; los centros comerciales, cines y restaurantes están desiertos.



“Muchos están muy preocupados. No hay mucha gente en estas calles (...) que normalmente están repletas”, declaró en Shangái, David, habitante de Wuhan bloqueado lejos de casa.



Las autoridades chinas prolongaron tres días, hasta el 2 de febrero, las vacaciones (siete días) del Año Nuevo chino celebrado el 25 de enero, para retrasar los retornos masivos a las ciudades de cientos de millones de trabajadores migrantes y reducir el riesgo de propagación de la epidemia.



Desde el viernes se han cancelado en toda China al menos 2 000 trenes interprovinciales. Las rutas ferroviarias estarán suspendidas hasta al menos el 8 de febrero.



Las autoridades chinas recomendaron este martes a sus ciudadanos posponer sus planes de viajes al extranjero