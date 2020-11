China informa de 33 nuevos casos de covid-19, todos procedentes del exterior

La Comisión Nacional de Sanidad de China informó este viernes 6 de noviembre del 2020 de que el país asiático diagnosticó 33 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2, todos ellos procedentes de otros países.

Estos positivos "importados" se detectaron en Shanghái (este, 11), Fujian (sureste, 9), Sichuan (centro, 4), Shaanxi (centro, 4), Mongolia Interior (norte, 3) y Cantón (sureste, 2).



Este informe es el primero desde el pasado 28 de octubre en el que China no informa de nuevos contagios locales, la mayor parte de ellos registrados desde entonces en la región noroccidental de Xinjiang, donde un rebrote ha dejado -según cifras oficiales- 78 casos confirmados y más de 300 asintomáticos, obligando a las autoridades a iniciar una campaña de test masivos en las zonas afectadas.



Con la suma de los 27 asintomáticos anunciados hoy a nivel nacional (25 de ellos, casos procedentes de fuera de las fronteras chinas, y los otros dos, en Xinjiang), el total de personas en esa circunstancia bajo observación queda en 823, de los que 495 son "importados". Cabe recordar que China no añade contagios al balance oficial de casos si no presentan síntomas.



Asimismo, las autoridades sanitarias detallaron que, hasta la pasada medianoche local (16:00 hora GMT del viernes), se dio de alta a 33 pacientes tras superar con éxito la covid-19.



De este modo, el número total de infectados activos y con síntomas en la China continental quedó en 419, de los cuales 8 se encuentran en estado grave.



La Comisión Nacional de Sanidad no anunció nuevos fallecimientos por la covid-19, por lo que la cifra se mantuvo en 4 634, inamovible desde mediados de mayo.



Desde el inicio de la pandemia se han diagnosticado oficialmente 86 184 personas infectadas en China, de las que 81 131 han logrado sanar.



Hasta la fecha se ha realizado seguimiento médico a 868 043 contactos cercanos con infectados, de los cuales 16 532 continúan en observación.