Chile entregará un carnet de alta de coronavirus sin certificar inmunidad

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Chile ratificó este miércoles 29 de abril del 2020 la entrega a partir de la próxima semana de un carnet de alta para pacientes recuperados de coronavirus, pero dio marcha atrás en su idea de que se convirtiera en un documento de inmunidad.

Las autoridades de Salud anunciaron la primera semana de abril que otorgarían este carnet como un salvoconducto para la circulación en zonas con cuarentena obligatoria para sus residentes, pero la entrega se fue postergando ante los cuestionamientos sobre la inmunidad de los que obtuvieran el alta.



En el anuncio, el 9 de abril, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, había dicho: “Lo que nos interesa es decir que esta persona ya no tiene la posibilidad de contagiarse de nuevo de coronavirus, porque ya está inmune, por lo tanto, esa persona puede ser de enorme ayuda para las comunidades, porque no representan un riesgo”.



Pero este miércoles, al ratificar la entrega del certificado a partir de la próxima semana, Mañalich precisó que en una primera fase este carnet será solo un certificado de alta para pacientes que superaron la enfermedad y sin pronunciarse sobre la posibilidad de que permita la libre circulación.



Aclaró que el carnet no se referirá a la inmunidad de paciente ni incluirá a aquellos que hayan desarrollado anticuerpos para la infección sin desarrollar síntomas.



“Es un carnet de alta que dice que la persona ya superó la enfermedad, sin pronunciarnos respecto a la inmunidad”, enfatizó el Ministro en rueda de prensa.



El sábado la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que no existen pruebas de que las personas que dan positivo en los tests de diagnóstico estén inmunizadas frente al nuevo coronavirus, y consideró que los llamados “ pasaportes de inmunidad ” podían favorecer la propagación de la pandemia.



“No hay ninguna prueba en este momento de que las personas que se curaron de la covid-19 y que tienen anticuerpos estén inmunizadas frente a una segunda infección”, dijo la OMS en un comunicado.



Hasta este miércoles, Chile reportaba 8 057 pacientes recuperados de coronavirus, equivalentes a un 53% de los infectados (14 885), quienes recibirán este carnet de covid-19, que se entregará de manera presencial y a través de dispositivos móviles.



Las autoridades también reportaron este miércoles la primera trabajadora de salud fallecida a consecuencia del coronavirus: una funcionaria de un centro de salud familiar de la comuna de Gorbea, en el sur del país.