Chile advierte que no tiene capacidad 'ilimitada' para recibir extranjeros

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Gobierno de Chile advirtió este domingo 7 de julio del 2019, que el país no tiene una capacidad "ilimitada" para recibir extranjeros al referirse al fuerte aumento de venezolanos que intenta ingresar al territorio.

"Hay un límite?. Sí definitivamente hay un límite, el país no tiene una capacidad ilimitada para recibir extranjeros, sean de la nacionalidad que sean, porque además, es engañarlos", preciso el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.



El funcionario añadió en declaraciones al diario La Tercera que al final "es invitarlos a que terminen viviendo hacinados, en un gueto", en cualquier parte o ciudad del país y vendiendo cualquier producto en las esquinas.



Ubilla hizo estas declaraciones a pocas horas de haber viajado a la ciudad de Arica, en el extremo norte de Chile, fronteriza con Perú, para supervisar en terreno los pasos fronterizos no habilitados por donde intentaban ingresar cientos de venezolanos.



En este contexto, el subsecretario del Interior explicó que el ingreso de extranjeros al país tiene "un límite", precisando que no es necesariamente numérico, sino basado en las medidas que se vayan adoptando.



En esta línea recordó que se refuerza la idea de que exista una coordinación entre los países de la región sobre esta materia, porque, a su juicio, Chile ha hecho un "gran esfuerzo" en recibir a migrantes venezolanos en comparación con otros países de América Latina.



Ubilla señaló que la estimación que tienen el Ejecutivo chileno, si las condiciones en Venezuela continúan, es que al país podrían llegar

300 000 venezolanos.



El subsecretario del Interior reconoció que los flujos migratorios significativos pueden transformarse en factores de crisis para los países que los reciben.



Chile es el tercer principal país de acogida de venezolanos, con 288 200, quienes se han convertido en la mayor comunidad de inmigrantes del país, con el 23 % de todos los extranjeros.



Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el planeta, atraviesa una acuciante crisis que se agudizó en enero pasado, cuando el presidente Nicolás Maduro juró un nuevo mandato que no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional y, en respuesta, el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, se proclamó mandatario interino.



La magnitud de la crisis hace que al menos 5 000 personas abandonen diariamente ese país, con lo cual se calcula que los migrantes pueden superar los 7,5 millones el año próximo, según un informe presentado a finales de junio por la Organización de Estados Americanos (OEA).