Chicos de 10 a 16 años ­engrosan la lista de difícil adopción en el Ecuador

Un par de sandalias de playa, botas de caucho y los infaltables deportivos forman una ordenada fila de pequeños zapatos junto a la cama con edredón rosado. A un costado, un libro de cuentos sobre el velador y una mesa con hojas y lápices de colores hablan de sus gustos: la lectura y la pintura.

La dueña del espacio es Shirley, de 9 años. No está en casa. Es hora de la escuela y su entorno muestra una niñez feliz. De las paredes del cuarto cuelgan fotos de sus disfraces en eventos escolares y de los paseos familiares. En ellas abraza a su papi. Hay fotos con mamita y con el ñaño.



“Mamita, no entiendo cómo me sacaron de tu corazón”, le preguntó a Mary, su madre adoptiva, cuando tenía 5 años, luego de ver un programa que explicaba cómo nacen los niños. La pequeña fue adoptada cuando tenía casi 3. Hoy lleva una vida plena junto a sus padres, Mary y Roger, y a su hermano Isaac, de 20.



Cuando llegó al que ahora es su hogar, a Shirley le explicaron que ella era su “hija del corazón”. Le dijeron que hay muchas formas de tener hijos. “La otra manera (la biológica) es como tuvimos a tu hermano”.



El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) presentó un nuevo manual de adopciones el mes pasado.



Según Indira Urgilés, directora nacional de Adopciones, el principal cambio consiste en que el proceso gira en torno a los niños, niñas y adolescentes (NNA), para darles voz. “Hemos oído solo a los adultos”.



224 NNA están en condición legal para ser adoptados. Otros 334 se encuentran en procesos que podrían terminar en una declaratoria de adoptabilidad, precisó Urgilés. En el 2018 hubo 82 adopciones nacionales y dos internacionales.



La duración del proceso, según la Directora, es indefinida y depende de la situación de los solicitantes. “Pero debieran ser nueve meses, si existen NNA con declaratoria de adoptabilidad, según el perfil escogido por la familia”.



Entre los requisitos está la salud física y psicológica. En esta última, señala Urgilés, muchas veces se estancan los procesos. Hay personas que ven a la adopción como solución a sus problemas de pareja.



Roger Cusme, padre de Shirley, critica el tema de la elección, pues lo ve como una compra por catálogo. La adopción -dice- no solo es una oportunidad de los adultos para ser padres, sino un derecho de los niños a tener una familia.



En el país, de las 77 parejas que esperan que el Comité de Asignación Familiar (CAF) acepte asignarles un hijo adoptivo, 34 buscan niños de hasta 4 años. Según datos el MIES, en el 2018, el 64% de chicos que pueden ser adoptados tiene entre 10 y más de 16 años.



Esta es una de las dificultades, reconoce la Directora Nacional de Adopciones. Pero hay más obstáculos: ser parte de un grupo de hermanos o tener una enfermedad.



El 59% de los chicos con declaratoria de adoptabilidad tiene hermanos. Y 63 de las 77 familias en lista de espera busca un solo hijo. Y buena parte quiere que sea saludable.



Diana Ocampo, directora del Hogar Inés Chambers Vivero, de Guayaquil, relata que no hay familias que adopten a grupos de hermanos, a adolescentes o a niños con problemas de salud física o mental.



Un chico de 10 años, con problemas psiquiátricos, que vive en su casa de acogida, no ha encontrado una familia por eso.



“Son niños que permanecen en el sistema por mucho tiempo. Varios prácticamente nacieron acá, fueron abandonados en hospitales”.



A Shirley, su madre biológica la dejó en uno de esos centros de Quito a los seis días de nacida. En el país hay 87 casas de acogimiento institucional, entre las administradas por el MIES, las que funcionan con convenios y las particulares.



Dos años tardó en concretarse la adopción que solicitaron Mary y Roger. Estuvieron, admiten, a punto de “tirar la toalla”. Pero desde que les notificaron que la pequeña llegaría a su familia se alegraron.



La Directora de Adopciones explicó que los niños de 0 a 4 años no permanecen por mucho tiempo en el sistema, ya que antes de obtener la declaratoria de adoptabilidad ya cuentan con padres solicitantes que esperan por ellos.



Hace 20 años, para Cristian y Mabel (nombres protegidos) fue complicado lograr una adopción. Por eso la gestionaron en Bucaramanga (Colombia). Sus hijos tenían 10 y 11.



La pareja vivió allá por trabajo y coincidió con el proceso de adopción. Los hijos biológicos nunca llegaron y querían compartir su vida. Les alegra que se faciliten los procesos.



No todo es papeleo, hay un proceso de apego antes de la sentencia de adopción. En el 2018 hubo dos emparentamientos fallidos (de adolescentes), indicó Urgilés.



Los padres de Shirley piden dejar de lado mitos. Ningún chico representará un peligro -afirman- si se le educa con amor y sabiduría. “Lo hacemos con nuestra hija del corazón”.



En Ecuador, el primer paso para adoptar en la actualidad es el registro en línea. Para realizarlo hay que ingresar en la web del MIES y escoger el ícono ‘Adopciones’. Al iniciar el proceso de registro se deben responder preguntas. Luego se reproduce un video introductorio con información previa sobre qué pasos seguir.



Tras la creación de un usuario y contraseña a través de este medio, los solicitantes pueden monitorear su trámite y recibir recordatorios en torno al cumplimiento de requisitos para el proceso de adopción.