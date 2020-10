Jorge Chérrez, señalado en supuesta estafa millonaria en Ecuador, dice que Directorio de Decevale sabía de operaciones y cancela contrato con la entidad

LEA TAMBIÉN

Jorge Chérrez, representante de la empresa IBCorp, señalada por supuestas irregularidades en inversiones por USD 532 millones del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), anunció este sábado 24 de octubre del 2020 que cancela su contrato como custodio de papeles en el mercado de valores de Ecuador.

Chérrez anunció que deja sin efecto todo contrato, mandato, acuerdo o servicio que tenga con el Depósito Centralizado de Valores (Decevale), mediante una carta enviada hoy a su directorio.

El Decevale, que se encuentra intervenido por la Superintendencia de Compañías, está en el centro de la polémica por las inversiones del Isspol porque, según las autoridades, figuraba como custodio de los papeles, pero finalmente aseguró no tener ninguno de los títulos.



Las investigaciones de las autoridades arrojan que una empresa de Chérrez, el empresario que asesoró en las inversiones al Isspol, es la que en realidad custodia los papeles del Isspol. Chérrez mantiene valores impagos con el Isspol por USD 112 millones.



De hecho, Luis Álvares, entonce gerente de operaciones de Decevale, firmó en el 2003 el contrato de servicios de custodia con la empresa Ibcorp Investments, representada por Chérrez.



El objetivo fue una supuesta asesoría en la que se daba amplios poderes a Ibcorp –para que a nombre y cuenta de Decevale- recomiende instituciones de custodia y administre la liquidez y valores depositados en las instituciones.



Una cláusula prohíbe a Decevale que administre directamente tales cuentas, sino que éstas deben ser gestionadas a través de Ibcorp.



Para el año 2013 se incorpora en el contrato a la firma ICS (Institutional Custody Services), a la que se le conceden facultades de administración discrecional, custodia, operación, y manejo de flujo de cupones de cobro de títulos.



Sin embargo, hay evidencias que ICS fue constituida tres años después, en 2016, y que su administrador es el mismo Jorge Chérrez, según el Decevale, aunque él lo ha negado.



El tema se agrava, según el Ministerio de Gobierno, porque el Decevale incluso extendió certificaciones de que efectivamente era el custodio de los papeles del Isspol, cuando no era así.



Chérrez indicó al Decevale en la carta de cancelación que "a partir de esta fecha no podrán hacer uso de ninguno de los servicios o sistemas por nosotros o nuestras empresas entregados a ustedes para su uso".



Argumentó que la decisión fue tomada "en base a las prácticas desleales, deshonestas y lascivas que los abogados y funcionarios de su empresa han tenido para nuestras empresas y para mi persona".



Además, indicó que IBcorp Investments desde hoy asume "las funciones de recepción de información y pedidos referentes al manejo de su cuenta de custodia" y pidió escribirle por mail por cualquier pedido de datos.

Chérrez dice que el Directorio de Decevale conocía de operaciones con el Isspol



Chérrez señaló que los servicios de su empresa "siempre han sido conocidos por Rodolfo Kronfle, presidente de la Bolsa de Valores de Guayaquil y también de Decevale, y fueron aprobados en el Directorio de Decevale" y motivó a los directivos de la entidad a referirse a sus actas de directorio y a los archivos de comunicación mantenidos con su empresa.



Chérrez, en la carta enviada ayer al Decevale, indicó que mantuvo personalmente reuniones con Kronfle en Miami y Guayaquil, quienes le habría solicitado ayuda para mover su portafolio global y no perder esos activos en administración y custodia tras un supuesto problema de cierre de cuentas.



Esto, según Chérrez, incluso llevó a firmar un nuevo acuerdo de custodia con su empresa en el 2012.



También señaló que se reunió con Kronfle para informar de la operación swap por USD 327 millones, que es parte de las inversiones del Isspol. En esa cita participó Oriana Rumbea, gerente administrativa de Decevale, dijo Chérrez.



Ella es esposa del gerente de Citadel, Xavier Neira, casa de valores que - según Chérrez- "ejecutó el cierre de la operación cruzada de títulos para el Isspol y la parte internacional que aceptó el swap de deuda interna del Isspol", según señala en el comunicado que ayer envió a Decevale.



Sobre este aspecto, Neira ha señalado que Citadel no ha realizado ninguna de las operaciones internacionales en el caso del Isspol. "Mi representada no participó en ninguna operación del exterior, ni conoció, ni fue inductor o asesor de operaciones en el exterior del Isspol", tanto de repo como swap.

Decevale insiste en que no conoció de las operaciones del Isspol y Chérrez



La comunicación de Chérrez se emitió poco después de que el Decevale, por medio de su abogado, Eduardo Carmigniani, señalara que la entidad del mercado de valores "nunca ha recibido fondos del Isspol y jamás participó en las negociaciones entre esa institución y Jorge Chérrez o Ibcorp, así como tampoco ha tenido esos valores en custodia".



Según Carminiagni, el Decevale jamás conoció de las operaciones debido a que el hoy ex gerente operativo Luis Álvarez, "fingió " que tenía en custodia los papeles del Isspol, tomándose el nombre del ente.



De ahí que indicó que el Decevale no conoce y no puede responder sobre en dónde está el dinero en el que invirtió el Isspol desde el 2016.

Sobre la comunicación de Chérrez, Carmigniani señaló hoy que en el documento no se hace referencia a ninguna “prueba”



"Son meras afirmaciones del señor Chérrez. Si él tiene evidencias de “actas de directorio” de Decevale en que se hubiese aprobado que Luis Álvarez Villamar firme contratos (con empresas del señor Chérrez) que las entregue", indicó.



"A nosotros se nos ha informado que no existen. Lo que sí hemos estudiado son documentos firmados por Jorge Chérrez con Luis Alvarez Villamar, quien lo hizo extralimitándose en sus funciones", insistió.



Sobre la cancelación de los contratos, el abogado de Decevale indicó que son documentos que "no existen".