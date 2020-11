El chavismo renuncia a sus polémicos puntos de control en las legislativas

El oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) anunció este lunes 16 de noviembre del 2020 que no instalará en las elecciones legislativas del 6 de diciembre sus "puntos rojos", carpas de control de sus votantes que han sido denunciadas por la oposición como una forma de "chantaje".

"No se desplegarán los puntos rojos, aun cuando son legales, aun cuando no violan en modo alguno la ley orgánica de procesos electorales o de partidos políticos, forma parte de un acuerdo al que se llegó con las oposiciones", dijo el jefe de campaña del PSUV, Jorge Rodríguez, en una rueda de prensa.



Estos puntos son kioscos con toldos rojos, instalados con frecuencia cerca de los centros de votación y a los que acuden, tras depositar su sufragio, hacen proselitismo de forma directa y registran el número de votantes.



En las elecciones presidenciales de 2018 en las que Nicolás Maduro fue reelegido pese a las denuncias de fraude de buena parte de la oposición, el entonces candidato Henri Falcón denunció que estos puntos eran usados para "la compra de votos".



Frente a estas denuncias frecuentes, Rodríguez aseguró que firmó un acuerdo "con las oposiciones" para no instalarlos en los comicios del 6 de diciembre, a los que no acudirán buena parte de los detractores del chavismo que consideran el proceso como "un fraude".



Pese a ello, los nombres, colores y logos de los partidos de oposición estarán en la papeleta debido a que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) los ha intervenido y puesto en manos de antiguos militantes de esas organizaciones que habían sido expulsados y son acusados de corruptos por sus antiguos compañeros.



Una medida similar fue adoptada con varios partidos tradicionalmente aliados del chavismo que se han mostrado críticos con la deriva de Maduro.



También participarán otros pequeños sectores de oposición.

"Hemos decidido que no se desplegarán el próximo 6 de diciembre los puntos rojos que son de aprovisionamiento logístico de la militancia y la maquinaria del Gran Polo Patriótico", añadió Rodríguez en referencia al nombre de la coalición que pivota alrededor del PSUV.