César Litardo: ‘Sin consensos, el país tendrá complicaciones’

Entrevista a César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional.

¿Cuál será el papel de la Asamblea Nacional de cara a las reformas que presenta hoy el Ejecutivo?



Lo primero que tenemos que hacer es aterrizar la realidad económica del país y ser política y técnicamente responsables con el debate. Y no ser demagógicos.



¿El acuerdo parlamentario suscrito en mayo incluyó esta propuesta?



Nosotros vamos a procesarlo dentro del acuerdo como tal. Es un acuerdo que tiene varias aristas.



¿Se mantiene este bloque? ¿Ha funcionado?



Creo que ha venido funcionando de manera importante. No siempre vamos a estar cien por ciento de acuerdo. Pero procesamos los temas y tratamos que donde haya mayor coincidencia potenciar esos temas, ya lo vimos en el COIP.



Si no hay consensos, ¿las reformas podrían ir por el Ministerio de la Ley?



La Ley de la Función Legislativa establece varios mecanismos para poder aprobar o no estos procesos. Esperemos que se apruebe, si es así, con votación mayoritaria de la Asamblea. Eso sería lo ideal.



¿Hay legisladores que actúan con cálculos políticos de cara al 2021?



Creo que así es. Pero lo más responsable es actuar por las necesidades del país.



¿Como titular de la Asamblea usted ha dialogado sobre las reformas con el presidente Moreno?



He hablado con él un par de ocasiones al respecto. También con los ministros Richard Martínez y María Paula Romo. En principio, hasta la semana pasada no había una definición clara de cuáles eran las propuestas. Me parece que en el transcurso de estos días las han estado afinando.



¿Si las reformas llegan en un solo proyecto esto implicará también reformar otras leyes, por ejemplo, en tema de subsidios?



Si viene en un solo paquete ahí se indica que otras leyesdeben ser reformadas. Luego se hace una sola estructuración y se va reformando cada Ley de acuerdo con la aplicabilidad y el tratamiento que tiene cada normativa como tal.



¿El escenario económico del país da como para una subida de impuestos?



La situación es compleja. Hemos heredado un pasivo muy alto. Ante esa problemática hay que tomar decisiones y hay dos opciones: aumentar ingresos o reducir gastos. Creo que el Estado ha hecho esfuerzos importantes en reducción de gastos, y esto ha traído consecuencias, como disminuir la inversión pública. Me parece que tenemos que hacer ahí una triangulación de responsabilidades.



¿A qué se refiere?



Primero, revisar el tema de impuestos, a nivel de si afectan o no a la clase media baja. Eso es fundamental. Segundo, analizar el tema de cómo reducimos y somos eficientes con el gasto. Y tercero, tener una corresponsabilidad del sector privado. Nosotros hemos aprobado una Ley de Fomento Productivo hace un año atrás, que permitía dar ciertos incentivos al sector privado. Pero me parece que no se acató la Ley como debe ser. El sector privado debe ser corresponsable del crecimiento a través de inversiones que permitan generar nuevos espacios laborales y recursos.



¿Hace falta flexibilizar las normas laborales?



Me parece que la palabra correcta es sincerar. Hay que establecer que no todos los sistemas laborales son iguales. En este caso no debemos tener ninguna duda de que no se debe retroceder en derechos. Le pongo un ejemplo: en sectores como el turístico, en provincias de la Costa, que tienen tres o cuatro meses en que el flujo turístico aumenta, tal vez se podría tener un proceso de contratos especiales. En el sector agrícola, una jornada laboral es distinta a la de una oficina. El sector de la pesca tiene su período de veda. Entonces, deberíamos hacer un análisis específico para cada sector. Revisar los procesos laborales de manera que admitan ser más eficientes e incentiven para tener mayor captación de trabajo en el país.



Se han contabilizado en las bancadas entre 78 y 80 votos en contra de las reformas. Si la Asamblea rechaza este proyecto del Ejecutivo, ¿cuál es el escenario para el país?



Si no se logra un consenso que permita de alguna manera buscar un equilibrio, el país tendrá complicaciones económicas importantes. Creo que por eso es responsable que más allá del discurso o de oponerse por oponerse, dar una alternativa, opciones para llegar a consensos que permitan dar una salida .



Los expertos dicen que hace falta ajustarse, más austeridad en el Estado, en la Asamblea.



Pero con la austeridad tienes reducción de personal, también tienes a los mismos grupos diciendo que por qué se reduce el tamaño del Estado. Por eso digo, que el discurso debe ser totalmente responsable. Buscar un camino en el que entendamos todos que tiene que hacerse el ajuste en algún nivel y ese ajuste debe ser responsable con el país. Mayor corresponsabilidad en el discurso político.



Si el proyecto llega mañana (hoy) al CAL ¿cuándo avocarán conocimiento?



Primero debe ser aprobado por la Unidad Técnica Legislativa, después tenemos que hacer una reunión del CAL en las 24 horas posteriores al ingreso de la Ley.



¿Iría a la Comisión de Régimen Económico?



En teoría, si el mayor peso de las reformas van desde el ámbito tributario debería ir a esa Comisión



¿Si llega en un solo paquete de reformas se las puede dividir?



De lo que tengo conocimiento, técnicamente y legalmente no se puede dividir. Ya lo analizaremos cuando lleguen las reformas.



¿Para la votación ante el Pleno de la Asamblea?



Ya veremos cómo se procesa cuando tengamos la Ley.



¿Da la impresión de que las reformas les van a tomar por sorpresa?



Respetamos la independencia de cada función. El Ejecutivo tiene su responsabilidad en hacer esta propuesta. Una vez que llegue se hará lo que establece la Ley.



Hoja de Vida



Experiencia

Es ingeniero comercial. Inició su vida laboral a los 22 años, como académico universitario en Quevedo, en donde también fue dirigente deportivo.



Trayectoria

Incursionó en política como concejal. Es de Alianza País. En este período legislativo ha formado parte de tres comisiones, entre ellas la que investigó el caso Gabela.