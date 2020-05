Centros comerciales presentan protocolo único de bioseguridad al Gobierno para reapertura

LEA TAMBIÉN

Los centros comerciales de Ecuador elaboraron un protocolo en conjunto y lo remitieron al Gobierno Nacional para la reactivación del sector con medidas de bioseguridad, al cumplirse 66 días del estado de excepción por la emergencia sanitaria ante el covid-19.

Los representantes de una treintena de establecimientos de Quito, Guayaquil, Samborondón, Ambato, Tulcán, Esmeraldas, Portoviejo, Ambato, Riobamba, Cuenca, Loja... emitieron un comunicado conjunto que se hizo público este jueves 21 de mayo del 2020, cuando el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional analiza un ‘plan piloto’ para la reapertura de centros comerciales, con el 30% del aforo.



A continuación, la transcripción del comunicado de los centros comerciales, con algunos de los puntos de su protocolo de bioseguridad.



Los centros comerciales ecuatorianos nos unimos como un sector dinámico de la Economía Nacional. Conscientes de la compleja situación por la que atraviesa el Ecuador, y preocupados por el bienestar de nuestros colaboradores, visitantes, clientes, proveedores y público que acude a nuestras instalaciones estamos implementado protocolos de bioseguridad preparados en base a la normativa de seguridad, local y nacional.



Los centros comerciales del país, como importante sector económico, contamos con un documento único que delinea protocolos que aseguren y garanticen nuestra pronta apertura con el fin de reactivar el comercio, un sector que ha sido severamente golpeado por los efectos de la emergencia sanitaria. Hacerlo permitirá contrarrestar el porcentaje del alto desempleo que vive el país y defender valiosas fuentes de empleo e inversión.



El documento único identifica el protocolo para: ingreso del personal a sus puestos de trabajo; distanciamiento físico; para el ingreso de proveedores, visitas o clientes; personal de residuos; manejo de residuos, mascarillas y guantes, transporte, llegada y salida del sitio de trabajo; limpieza y desinfección en áreas comunales, patio de comidas y otros sitios estratégicos; personal de servicios complementarios; entre otros importantes.



La aplicación del protocolo de bioseguridad irá acompañada de una potente campaña de prevención y educación que asegurará una reapertura ordenada. Los directivos de los centros comerciales del país consideramos que estos lugares pueden ser un espacio de aprendizaje y educación adecuado ante la nueva realidad que vamos a vivir.



De esta manera, las disposiciones para el ingreso de visitantes, cuando el Gobierno Nacional lo autorice, serán las siguientes:



• Reducir el número de puertas de ingreso abiertas.



• Toda persona que ingrese debe llevar colocado su cubre boca y nariz (mascarilla quirúrgica o similar), no se permite el acceso a ningún sitio si no la lleva colocada de manera correcta.



• Toda persona que ingrese al centro comercial deberá pasar por un proceso de desinfección (zapatos, manos) y toma de temperatura. El proceso de desinfección y toma de temperatura debe darse por cada ingreso a las instalaciones, sin importar si es repetitiva.



• Como una medida de prevención objetiva y justificada, para evitar contagios en los centros comerciales, la persona que presente temperatura corporal por arriba de los 37,5°C, no podrá ingresar y se recomendará acuda a asistencia médica acorde a los lineamientos del Ministerio de Salud Pública.



• Una vez dentro del Centro Comercial, la persona (proveedor, visita o cliente) debe llevar en todo momento colocada la mascarilla quirúrgica o similar.



• Dentro del centro comercial existen puntos de desinfección donde los clientes pueden disponer de alcohol para sus manos. Se colocará señalética de correcta aplicación de biogel.



• Todas las personas que ingresen al centro comercial deben mantener el distanciamiento social.





Otras medidas que se han tomado para operar con todas las condiciones de seguridad incluyen la desinfección de toda persona en los accesos, control riguroso de aforos, toma de temperatura en los ingresos, mensajes claros y didácticos y señalética para una circulación organizada en los pasillos y zonas comunes de tránsito. Estos protocolos se han preparado gracias al esfuerzo de los equipos de todos los centros comerciales para el beneficio común.



Es importante recalcar que ya en febrero y marzo 2020 los centros comerciales implementamos una serie de medidas preventivas para evitar el contagio del covid-19: Se colocaron dispensadores de gel-alcohol además de información en servicios higiénicos y patio de comidas acerca del correcto lavado de manos y uso de gel-alcohol entre otras medidas preventivas frente a esta amenaza sanitaria.



Desde marzo anterior, los centros comerciales hemos enfocado nuestros esfuerzos en la educación preventiva en buenas prácticas de higiene, comunicamos a los clientes la importancia de los cuidados generales, y se trabaja con entidades varias para el aporte en campañas informativas.



Desde el 17 de marzo, estos puntos de comercio aplican estrictamente la medida de aislamiento preventivo obligatorio (para la mayoría de la población), quedando únicamente activos los sectores productivos esenciales (alimentos, servicios básicos y financieros, hospitales y medicina), así como los servicios de limpieza y seguridad. En la actualidad, estamos listos para que en conjunto con los COE provinciales y cumpliendo estrictamente los protocolos, podamos retomar el funcionamiento de actividades y abrir nuevamente nuestras puertas al público.



Atentamente,



Gabriela Manzur

Directora Comercial

Paseo San Francisco



Martín Rodríguez-Ponce Linares

Vicepresidente de Desarrollo y Bienes

Corporación Favorita

Mall de los Andes ( Ambato)

Plaza Batan ( Samborondon )

Multiplaza ( Tulcan, Esmeraldas, Portoviejo, Ambato, Riobamba, Cuenca, Loja )



Mery Leiva

Centro Comercial Condado Shopping

Centro Comercio Scala Shopping

Pomasqui Plaza

​

Marianela Berrazueta

Administradora General

Ciudad Comercial El Recreo



Soledad Garcés

Gerente Comercial – Apoderada Especial

Mall El Jardín



Andrés Zaldumbide

Gerente General

DKMS

Quicento Shopping

Quicentro Sur

Granados Plaza

Portal Shopping

San Marino

Mall del Pacifico

Malteria Plaza



Cristina Moshenek

Gerente General Quitotelcenter

Quito Airport Center



Ligia Gómez

Gerente General

Centro Comercial Iñaquito CCI



Santiago Martínez

Gerente General

Centro Comercial El Bosque



Carlos Paredes

Policentro ( Guayaquil)

Rotonda ( Guayaquil )

Plaza Navona ( Guayaquil )



Bruno Zavala

Gerente General

Mall del Sol



Karla Cruz

SCALA Shopping

Condado Shopping

Pomasqui Plaza