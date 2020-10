El Centro de Atención Temporal para pacientes covid-19 opera al 43% en Quito

LEA TAMBIÉN

En las últimas tres semanas hay un incremento en las atenciones hospitalarias que brinda el Centro de Atención Temporal Quito Solidario (CAT). Es decir, desde el 5 al 25 de octubre, más pacientes con covid-19 que llegan al centro, ubicado en el parque Bicentenario, en el norte de la capital.

Para Paúl Carrasco, director del hospital, este incremento es ligero, pero se debe sobre todo al relajamiento de las medidas de distanciamiento físico, por las aglomeraciones o el mal uso de la mascarilla. Desde el 5 de octubre, el índice de ocupación, que es el número de camas ocupadas, pasó de 32 a 37, hasta el 25 de octubre. Actualmente, el centro opera al 43% de su capacidad.



Pese al incremento, Carrasco indica que allí hay espacio para recibir a personas enfermas, con síntomas y sin que importe si tiene seguro privado, estatal o no cuentan con ninguna forma de cobertura. "Aquí toda la atención es gratuita", resalta el médico este miércoles 28 de octubre del 2020.



Existen 100 camas listas disponibles para atender a pacientes. El CAT cuenta con cuatro tipos de atención: de emergencia, para casos leves, moderados y graves. Este último servicio se da cuando la persona ya no puede respirar y necesita de un ventilador mecánico o de una intubación, que es un procedimiento más invasivo.



Desde el 24 de mayo, cuando el Municipio de Quito puso en funcionamiento el CAT, hasta el 25 de octubre, 900 personas han sido atendidas. “Hemos tenido, sobre todo, adultos y adultos mayores, pero también cuidamos a un niño que luego fue derivado a un hospital”, dice Carrasco.



Actualmente, en ese hospital hay 32 pacientes hospitalizados por problemas de baja oxigenación, es decir presencia de poco oxígeno en la sangre. Otras cuatro personas se encuentran con oxigenación moderada y reciben tratamiento con tanques de aire. Y una persona está grave y tiene atención intensiva.



Carrasco indica que siempre después de cada feriado se nota un incremento en el número de pacientes. Espera que después del Día de los Difuntos las atenciones suban, pero está confiado de que no habrá una ola, como la ocurrida en mayo. “Ahí teníamos más de 150 pacientes con covid-19 en un día, pero ahora ya operamos a menos del 50%”.



Según el Comité de Operaciones de Emergencia (COE), hasta el 28 de octubre en Quito se registran 52 689 casos positivos. Las parroquias Chillogallo, Guamaní, Calderón, Chimbacalle, La Magdalena, Centro Histórico, Iñaquito y Cotocollao son las más afectadas.