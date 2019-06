La nube de ceniza del volcán Reventador no alteró operaciones en el aeropuerto de Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La emisión de ceniza que se reportó desde el volcán Reventador a las 20:35 del martes 18 de junio del 2019 no significó un riesgo para la operatividad del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito.

La Dirección General de Aviación Civil del Ecuador (DGAC) informó que las actividades en esta terminal aérea se han desarrollado con normalidad tras al anuncio de la emisión de ceniza, que publicó el Instituto Geofísico (IG) de la Escuela Politécnica Nacional.



A través de un comunicado, la DGAC explicó este miércoles 19 de junio del 2019 que el Área de Meteorología Aeronáutica analizó la intensidad de los vientos y determinó que “no existía riesgo alguno para las operaciones aéreas”.



El martes, el Geofísico notificó sobre una emisión de gas y ceniza del Reventador que alcanzaría los 4 500 metros de altura y cuya dirección estaba prevista para el oeste del volcán (Quito). También mencionó una posible “mínima caída de ceniza en Quito”, pero hasta las 16:00 las autoridades no han reportado sobre la presencia de ceniza en la ciudad.



Pese a que las operaciones en el aeropuerto de Quito no se alteraron, según el DGAC, la misma entidad indicó que debido a este fenómeno natural varias aerolíneas estadounidenses reprogramaron sus vuelos.



En el informe diario sobre la actividad del Reventador que envió el Geofísico al mediodía de este miércoles 19 de junio del 2019 no se mencionaron mayores cambios en el comportamiento del volcán a diferencia de los últimos días, y se recordó que su actividad interna y superficial se mantiene alta.



La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos recomendó el uso de protección en ojos, nariz y piel ante posibles caídas de ceniza. También aconsejó sobre el cuidado de cultivos y ganado.