Cenepa: 26 años después, niños y adolescentes conocen poco del enfrentamiento militar

Los niños salen de sus casas montados en bicicleta. Lo hacen luego de terminar las clases en línea. Otros juegan con una pelota sobre una vía de tierra y lodo. También hay pequeños que caminan hacia el parque central de Patuca, una pequeña parroquia de Santiago de Méndez, en Morona Santiago. En este poblado se levantó el centro de operaciones militares para afrontar el conflicto del Cenepa, en 1995.

26 años después, niños y adolescentes conocen poco de este enfrentamiento. Ayer 22 de enero del 2021, este Diario estuvo en esa zona.



Mientras, en la Brigada 21 Cóndor de Patuca se desarrollaba una ceremonia militar para recordar un aniversario más de la victoria bélica; en las calles, Santiago decía que ni sus padres ni sus maestros le han contado lo ocurrido con Perú. Él tiene 8 años de edad.



Carlos, en cambio, tiene 6 años y estudia en la Escuela Héroes del Cenepa, la única unidad educativa que hay en el lugar. El pequeño cuenta que en clases sus profesores nunca les han hablado de que Ecuador participó en un conflicto.



Jeison tiene la misma edad que Carlos. Al preguntarle sobre si conoce lo del Cenepa, baja la mirada y mueve la cabeza en señal negativa. Su hermana Shirley, de 11 años, asegura que nunca ha escuchado de la guerra. ¿Cuándo fue?, pregunta.



A la ceremonia asistieron excombatientes. Allí estuvo el sargento en servicio pasivo Aníbal Olovache. Él formó parte de una patrulla de operaciones en la frontera sur.

Cuenta que a sus tres hijos sí les ha contado las anécdotas. “Les relaté cómo repartíamos la comida en partes iguales entre los combatientes, pero no les he dicho cómo fue ver morir a mis compañeros”.



Recuerda que hace dos años habló con las autoridades de la Junta Parroquial de Patuca.



Les pidió que en la malla curricular de la escuela se incluyera la materia de Cívica “para que se enseñe a las nuevas generaciones cómo el Ejército ecuatoriano ganó el combate”. Dice que espera una respuesta.



A la Brigada 21 llegó también el sargento José Barriga. Él recuerda que en 1995 dejó su trabajo como maestro en la parroquia y se unió al área de Comunicaciones del Ejército.



Él asegura que en enero del 2019 envió un oficio a las autoridades, allí solicitó que se incluyese en los textos escolares la historia sobre el Cenepa.

“Es preocupante que los niños y jóvenes desconozcan lo que ocurrió hace 26 años. Muchos ni siquiera saben que hubo un conflicto bélico”, indica.



Cristina cursa el octavo año de básica. La niña asegura que lo único que conoce sobre la guerra se lo ha contado su mamá. Hace cinco años le relató que mientras duraron los enfrentamientos, su progenitora y otros familiares tuvieron que evacuar Patuca e irse a una hacienda llamada El Churo. Sus familiares huyeron por miedo a un posible bombardeo.



En cambio Saira, de 13 años, indica que ni sus padres ni profesores le han relatado nada.



Lo único que sabe es la fecha del conflicto, pero porque la buscó en Internet. “No sé cómo ocurrió todo esto”.



Al consultarle por qué los menores de esta zona desconocen los hechos, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, asegura que se debe a que en los textos escolares no se cuenta la historia. “Ese es un problema del Gobierno anterior, que no puso en los libros las fechas ni el relato de esta gesta”.



El general en servicio pasivo Paco Moncayo también acudió a la ceremonia militar que se desarrolló ayer.



Él dirigió a las tropas militares y ve con preocupación que no se enseñe ni se repasen estos hechos históricos.



“Es importante y fundamental que la victoria del Cenepa forme parte de la memoria de todos los ecuatorianos, y en especial de los habitantes de la parroquia Patuca. No se puede olvidar este acto tan transcendental, que marcó un antes y un después en el Ecuador”.