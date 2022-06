Cecilia Velasque cuestiona a Guillermo Lasso por no fijar hora y fecha para diálogo

La subcoordinadora de Pachakuti, Cecilia Velasque, dice que el Gobierno o los mediadores deben fijar hora, fecha y lugar para llamar al diálogo y dar respuesta a las 10 demandas de la Conaie. Foto: Twitter Cecilia Velasque

Karina Sotalín (I)

La subcoordinadora Nacional de Pachakutik (PK), Cecilia Velasque, cuestionó este viernes 17 de junio del 2022, al presidente Guillermo Lasso porque en su mensaje del llamado al diálogo no menciona ninguna fecha y lugar para una reunión con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Mientras el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, dijo la noche del jueves 16 de junio que se prepara la logística para en 48 horas llegar a Quito, Lasso emitió un mensaje para insistir en la disposición del Gobierno al diálogo.

Pero, para Velasque, no es suficiente. La dirigente insiste que se cumplan los 10 puntos del pliego de peticiones, pero se muestra más conciliadora. “El Gobierno nos está diciendo ok, estoy dispuesto al diálogo. Hora, día, fecha y lugar. Y si es que solamente tiene que ir el movimiento indígena no hay ningún problema porque nuestros compañeros dirigentes están libres y pueden conversar”, afirmó la Subcoordinadora de PK durante una entrevista en Teleamazonas.

Posibles mediadores del diálogo

Tampoco descarta que la dirigencia de quienes impulsan las movilizaciones acuda al llamado del diálogo de los mediadores. “Si es que es con el sistema de Naciones Unidas, con la presencia de ellos, no hay ningún problema. Si es que es en cualquiera de las Conferencias Episcopales también podemos ir, no tenemos ningún problema. Pero tiene que decirnos dónde porque nosotros somos los que estamos exigiendo”, agregó Velasque.

La representante de Pachakutik solicitó que cuando se fije la hora y el lugar, se indique el número de personas con las que podrán acudir, si con una o varias delegaciones. “Yo creo que los compañeros dirigentes no van a decir que no al diálogo porque definitivamente hay que llegar a acuerdos”, reiteró.

Pachakutik da estimación de respuestas a temas

Velasque abogó por la voluntad política “de parte y parte por el bienestar del país”. Mientras tanto, continúa la exigencia de que se den respuesta a las 10 peticiones. Cree que, en el diálogo que fije el Ejecutivo, se conocerá para cuántos de los 10 puntos el Gobierno tiene “respuestas concretas”.

La dirigente reconoció la posibilidad de que todos esos puntos no se podrán resolver de manera inmediata, pero “habrá cuatro o cinco que realmente está en manos del Gobierno Central y debe responder”. Asegura que las demandas fueron presentadas hace meses atrás, en 2021.

Ubicación en puntos estratégicos

Velasque dejó claro que el movimiento indígena de Pachakutik no se responsabiliza de los vandalismos ni de la gente infiltrada. “Al menos la Conaie y sus estructuras de base están en los puntos estratégicos y nos responsabilizamos por esos puntos estratégicos”, puntualizó.

Por otro lado, responsabiliza al Gobierno “porque no hay una política pública que pueda responder a la carestía de la vida de la población”.