Tres elementos ocasionaron la tormenta eléctrica en Quito ¿Qué pasará con el clima el 27 y 28 de octubre del 2020?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La inestabilidad en la atmosfera más el ingreso de humedad y el sol de la mañana crearon las condiciones para la tormenta eléctrica que se observó en Quito la tarde y noche del lunes 26 de octubre del 2020.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) explicó que esos tres elementos incidieron en el fenómeno que ayer fue visible no solo en Quito sino en ciudades de provincias como Imbabura y Cotopaxi.



Raúl Parra, analista de pronóstico del Inamhi, señala que la inestabilidad y la humedad permitieron la formación de nubes de desarrollo vertical conocidas como cumulonimbus.



“Cuando el desarrollo llega a la tropósfera existe el choque de estas nubes. Esas nubes contienen moléculas con protones y neutrones que tienen carga positiva y negativa lo que, al entrar en contacto, ocasionan las tormentas eléctricas”, manifiesta el técnico.



La mañana de este martes 27 de octubre del 2020, el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional registró dos sismos cuyo epicentro fue en Machachi. Parra explica que no se puede establecer una relación entre las tormentas eléctricas y los temblores. "Los fenómenos meteorológicos no están relacionados con los fenómenos geológicos", dice Silvana Hidalgo, directora del Instituto Geofísico.



En el Callejón Interandino aún se registra el ingreso de humedad. Parra indica que en la mañana hubo precipitaciones en la Amazonía. Por la dirección del viento se prevé que esa humedad ingrese al Callejón. Por esto, en Quito podrían registrarse lluvias aisladas durante la tarde y noche de hoy.



Según el Inamhi, actualmente se registra una temperatura entre los 17 y 18 grados centígrados. Eso genera la sensación de frío en zonas como el norte y valles de Quito. “Ayer, por ejemplo, hubo temperaturas entre los 23 y 24 grados centígrados por lo que hay una sensación de frío hoy”.



No se descartan tormentas eléctricas aisladas para este martes 27 de octubre. Sin embargo, no se prevé que tengan la misma intensidad que las registradas ayer. Esto porque durante la mañana de este martes no hubo presencia de sol.



El pronóstico para hoy en el Litoral es cielos nublados con cierta disminución de nubes en el transcurso de la tarde. En el Callejón Interandino se mantendrán los cielos nublados. Mientras que en la Amazonía la nubosidad podría reducirse.



El miércoles 28 de octubre en Quito se prevé cielos nublados también con lluvias aisladas. Sin embargo, se espera una reducción en la cantidad de nubes en el cielo, aunque sin la presencia del sol de días anteriores.