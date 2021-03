No permitiremos que los carteles del narcotráfico nos intimiden, dice el presidente Moreno ante las tropas policiales

Hubo una ceremonia especial. A la escuela Alberto Enriquez Gallo, vía a la Mitad del Mundo, llegó el presidente Lenín Moreno y altas autoridades. Así se recordaron los 83 años de creación de la Policía Nacional.

El primer mandatario aprovechó el momento para hablar del trabajo de los agentes en escenarios como el carcelario, en donde la semana pasada se registró el asesinato de 79 presos.



“No les ha tocado una tarea fácil. El mundo, la región y Ecuador enfrentan un momento de crecimiento del crimen organizado, de la violencia, del avance del narcotráfico”, dijo Moreno.



Luego aseguró: “Mi reconocimiento a ustedes por su esfuerzo para luchar contra estos flagelos. Y no me refiero solo a estos meses en funciones, sino al esfuerzo de toda su vida, porque sé que me dirijo a los policías con más de 35 años de carrera, de experiencia, de entrega”.



También cuestionó a quienes critican el trabajo de los uniformados. “No serán unas pocas personas que buscan minutos de fama, desde la comodidad de sus pantallas, quienes les den a ustedes clases sobre cómo combatir el crimen”.



El jefe de Estado envió un mensaje al personal: “Ustedes que pasaron con honores por estas aulas, que han obedecido y han comandado, que han arriesgado su vida enfrentando a criminales, ¡Ustedes tienen toda la autoridad y todo nuestro respaldo!”.



“No se dejen amilanar por quienes entienden solamente el significado del uso de la fuerza de la palabra. No. ¡Los discursos no salvan vidas, son sus heroicas acciones las que lo hacen!”, dijo Moreno.



El mandatario aseguró que no dejará que se caotice al país, ni que los ciudadanos vivan amenazados por delincuentes. “¡No permitiremos que los carteles del narcotráfico nos intimiden! Y si pretenden hacerlo se toparán con ustedes, con policías valientes, que están decididos a enfrentarlos para que en ecuador nunca falte la paz”.